النجمة ريهانا تكشف عن علاقتها بملياردير سعودي

كشفت النجمة العالمية ريهانا، عن علاقتها بالملياردير السعودي حسن جميل، وذلك في مقابلة لها مع مجلة "إنترفيو".

وبحسب "إرم نيوز" فإن العلاقة بين ريهانا التي تصنف من أغنى المطربات في العالم، والملياردير السعودي حسن جميل، بدأت على الأقل منذ عامين، إلى أن كشفت عنها ريهانا البالغة من العمر 31 عاما.

وأوضحت النجمة الشهيرة خلال مقابلتها مع المجلة، أنها تعيش قصة حب، ولكن بخصوص الزواج قالت "الله وحده يعرف ذلك، فالإنسان يخطط، لكن الله له خططه أيضًا".

واعترفت النجمة بطريقتها، وذلك بعد سؤالها إن كانت تواعد أحدًا، فأجابت "بإمكانك النظر إلى غوغل"، ودائمًا ما كانت نتائج البحث على مؤشر "غوغل" تتحدث عن علاقتها بالملياردير السعودي، وهو ما يعد أول اعتراف من النجمة ذات الأصول الباربادوسية بعلاقتها بحسن جميل.

وأكدت ريهانا أنها ترغب في أن تصبح أما وأن هذا الأمر يعنيها أكثر من أي شيء آخر.

حسن جميل مع ريهانا 😎

لو قلت لي الفلوس وسخ الدنيا اعطيك كف على صلعتك pic.twitter.com/pxj1JtaMDS — سعد السريحي الحربي (@saad_alsuraihi) June 9, 2019

وبحسب الموقع، يبلغ الملياردير السعودي حسن 30 عامًا، وهو ابن قطب السيارات محمد عبد اللطيف جميل ونائب رئيس الشركة العائلية، التي تمتلك الحقوق الحصرية لبيع سيارات تويوتا في المملكة العربية السعودية، حيث تقدر ثروة عائلته بنحو 1.5 مليار دولار.

المطربة #ريهانا صديقة السعودي حسن عبد اللطيف جميل سعيدة بقرار قيادة السعوديات للسيارات 😀😎😂 pic.twitter.com/AD3h6ZL41F — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) September 26, 2017

وبدأ الحديث عن علاقة ريانا بالملياردير السعودي حسن جميل، عندما تم رصدهما وهما يتجولان في إسبانيا في يونيو/حزيران 2017، ومنذ ذلك الحين، التقطت عدسات المصورين لقاءات عديدة بين الثنائي، منها العطلة الأخيرة التي تظهر استمتاعهما بإجازة "رومنسية" في قارب ضخم جدا قبالة ساحل أمالفي في إيطاليا.