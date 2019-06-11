تركي آل الشيخ يعلن عن حفل للفنان المصري محمد رمضان في جدة

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية عن حفل للفنان المصري محمد رمضان قريبا في جدة.

وعبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" نشر آل شيخ مقطع فيديو لأحدث أغنيات محمد رمضان "أنا أسد الغابة"، وعلق عليها "قريبا في المملكة".

وكان الفنان عمرو دياب أحيى حفلا غنائيا بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات حفلات موسم جدة.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل عددا من أغانيه الجديدة والقديمة التي يعشقها جمهوره منها: "الليلة" و"خلينا لوحدينا" و"ميال"و"يتعلموا"،"دا لو اتساب" و"قمرين""، وغيرها من الأغاني.

وقد تجاوز الحضور الـ 15 ألف شخص، ووجه عمرو دياب شكرا خاصا للمستشار تركي آل شيخ الذي أتاح له الفرصة للمشاركة في حفلات مواسم جدة.