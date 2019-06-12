"واتسآب" تتجه لمقاضاة "عديمي الضمير"

قرر تطبيق الرسائل الشهير "واتسآب" الاتجاه لخطوات قانونية من أجل المستخدمين الذين ينتهكون شروط الاستخدام.

أعلنت الشركة المسؤولة عن تطبيق "واتسآب" اللجوء الى القضاء ضد الأفراد والمستخدمين الذين ينتهكون شروط الاستخدام والتي وصفتهم بـ"عديمي الضمير".

ففي بيان للشركة جاء فيه "اعتبارا من 7 ديسمير/ كانون الأول 2019، ستتخذ "واتسآب" إجراءات قانونية ضد الأفراد المتورطين أو الذين يساعدون في انتهاكات تتعلق بشروط الخدمة الخاصة بالتطبيق".

وأشار البيان الى قائمة الانتهاكات والتي تتضمن الرسائل التلقائية أو الجماعية للرسائل، كما ويحظر استخدام التطبيق لأغراض غير شخصية.

وأكد القائمون على التطبيق بأنهم يخططون لجمع أدلة على أنشطة غير قانونية لمستخدمين يقومون بأعمال مخالفة للتطبيق.

ويعتبر تطبيق "واتسآب" المجاني من أكثر التطبيقات استخداما وانتشارا في العالم حيث يصل عدد مستخدميه إلى مليار شخص، وتأسست الشركة القائمة عليه في عام 2009 من قبل كل من جان كوم وبريان إكتوم، في الولايات المتحدة الأمريكية.