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12:58 12 يونيو/ حزيران 2019
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    طفل يتناول الآيس كريم

    الأطباء يحذرون من مخاطر تناول الآيس كريم في الطقس الحار

    © Photo / Pixabay
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    حذر أطباء من تناول الآيس كريم خلال موجات ارتفاع درجات الحرارة، وذلك لأنه عند تناوله سريعا يتم تبريد الجهاز التنفسي العلوي بشكل حاد.

    وصرح كبير المتخصصين المستقلين في قسم الرعاية الصحية الأولية للبالغين، أندريه تياجيلنيكو، أنه لا تنصح وزارة الصحة في موسكو بتناول الآيس كريم في الحرارة العالية. لأن التبريد السريع للجهاز التنفسي العلوي يسبب الضغط على الجسم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بنزلة برد.

    الصيف في موسكو
    © Sputnik . Grigoriy Sisoev
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    ووفقا له، في كثير من الأحيان يشتري الناس الآيس كريم في الطقش الحار، من أجل تبريد الجسم. وكقاعدة عامة، يحاولون أن يأكلوها في أسرع وقت ممكن، حتى لا تذوب — حينها يأتي خطر الإصابة بنزلة برد. لاحظ الطبيب أنه عند الأكل السريع للآيس كريم، يتم تبريد الجهاز التنفسي العلوي بسرعة.

    وقال الطبيب: "يتفاقم الوضع بسبب انخفاض حاد في درجة الحرارة: الجسم يسخن في الطقس الحار، ويكون الطعام الداخل باردًا، مما يسبب ضغطًا إضافيًا على الجسم. هذا يسبب أمراض الجهاز التنفسي الحادة.

    وفقا لتياجيلنيكوف، يجب أن لا يتم تناول المشروبات الباردة جدا، فمن الأفضل أن تعطي الأفضلية لماء بارد قليلا، ويجب شربه برشفات صغيرة.

    وأضاف: " يمكن أيضًا أكل الآيس كريم ولكن ببطء شديد، وقطع صغيرة والسماح لها بالذوبان قليلاً".

    بشكل عام، لتسهيل تحمل الحرارة العالية، الطبيب بشرب الكثير من السوائل — مثل الماء النظيف أو الشاي أو العصير أو عصير الفاكهة أو الماء مع الليمون أو التوت أو الفاكهة. ومن الأفضل عدم تناول القهوة والحليب والمشروبات الغازية، لأن المحتوى العالي من السكر والدهون والنكهات فيها، وخاصة في الحرارة، له تأثير سيء على الحالة العامة للشخص، حسبما ذكرت وكالة "موسكو".

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