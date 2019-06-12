السورية أمل عرفة تعتزل الفن... "تركناه لأهله وأشعر بالقرف"

قررت الفنانة السورية أمل عرفة، اعتزال الفن، قائلة إنها ستتركه لأهله، بحسب تعبيرها.

وأكدت أمل عرفة، في تصريحات لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن "هذا القرار آخر كلام عندها"، كما نوهت بأنها تشعر بـ"القرف" النهائي مما يحدث.

وأشارت الفنانة السورية إلى أن "أي مهنة أخرى ممكن أن تعينها على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل في مهنة التمثيل"، بحسب تعبيرها.

وكانت أمل عرفة قد أثارت موجة من الجدل بعد أن قدمت لوحة من مسلسل كوميدي عرض في رمضان الماضي يحمل اسم "كونتاك"، تتحدث عن قيام عناصر منظمة الدفاع المدني المعارضة، بتصوير مشاهد مفبركة للقصف ومساعدة الجرحى جراء القصف الجوي الذي تتعرض له إحدى المناطق في سوريا.

وفي اللوحة، يطلب أحدهم من شخصية في العمل (أمل عرفة) الصراخ على أولادها الذين قضوا جراء القصف إلا أنهم أحياء يدعون الموت، ثم يقوم بسكب الدم عليهم كي تكتمل عناصر المشهد.