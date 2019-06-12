بالفيديو... محمد هنيدي ينشر البرومو الأول لفيلم "كينج سايز"

وكتب هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "توكلنا علي الله.. الإعلان الأول لفيلم كينج سايز.. عن عقلة الأصبع يلا قولولي رأيكوا".
وظهر محمد هنيدي، في البرومو بحجم صغير للغاية، لدرجة أن قطة كانت أكبر حجما منه.
توكلنا علي الله.. الإعلان الأول لفيلم كينج سايز.. عن عقلة الأصبع— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) June 12, 2019
يلا قولولي رأيكوا pic.twitter.com/tai0HVJpVx
يذكر أن "كينج سايز" بطولة محمد هنيدي، ومن تأليف عمر طاهر، وإنتاج وليد صبري وإخراج إسلام خيري، ومصنف كـ"جمهور عام"، وفقا لموقع "في الفن".
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