بالفيديو... محمد هنيدي ينشر البرومو الأول لفيلم "كينج سايز"

نشر الفنان المصري محمد هنيدي، البروم الدعائي الأول لفيلمه الجديد "كينج سايز" الذي يعلب فيه دور عقلة الأصبع.

وكتب هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "توكلنا علي الله.. الإعلان الأول لفيلم كينج سايز.. عن عقلة الأصبع يلا قولولي رأيكوا".

وظهر محمد هنيدي، في البرومو بحجم صغير للغاية، لدرجة أن قطة كانت أكبر حجما منه.

توكلنا علي الله.. الإعلان الأول لفيلم كينج سايز.. عن عقلة الأصبع

يلا قولولي رأيكوا pic.twitter.com/tai0HVJpVx — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) June 12, 2019

​يذكر أن "كينج سايز" بطولة محمد هنيدي، ومن تأليف عمر طاهر، وإنتاج وليد صبري وإخراج إسلام خيري، ومصنف كـ"جمهور عام"، وفقا لموقع "في الفن".