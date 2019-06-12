جدل في السعودية بعد الإعلان عن افتتاح أول "ديسكو حلال" و"مقهى ليلي للكبار"

سادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد الإعلان عن افتتاح فرح لملهى ليلي شهير في جدة.

وعبر عدد من المغردين عن استيائهم من وجود هذا المكان بجوار مدينة مكة المكرمة، وأطلقوا هاشتاغ "#ديسكو_في_جده".

#ديسكو_في_جدة

ديسكو وايت ونيكي بيتش فجدة يالطيف من موسم جدة. pic.twitter.com/J544TSZpqN — خالد (@5loodzh) June 11, 2019

​وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 37 ألف تغريدة.

#نايت_كلوب " وايت كلوب " يُفتتح قريباً بجدة بس الغريب البعض يقول "نايت كلوب إسلامي" أو فية "بار حلال" ليش المصطلحات الشاذة هذي؟؟ ببساطة قول "نايت كلوب بدون كحول" وإذا كان مُصرح فيه من الجهات المعنية هنا ينتهي كثر الكلام والشوشره، ولك أختيار ما تقبله نفسك الحلال بيّن والحرام بيّن pic.twitter.com/yS58Dlnaxk — M (@mbedev) June 11, 2019

​وكانت الصفحة الرسمية للملهى الليلي نشرت إعلان عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" أكدت فيه أنها ستفتتح فرعا جديد في مدينة جدة.

وقال مدير الاتصالات الإقليمي لشركة "وايت" سيرج طراد لشبكة "بي بي سي": "إن هذا الملهى يتوافق مع جميع الضوابط الشرعية السعودية وسيفتح أبوابه مؤقتا ضمن مهرجان جدة السنوي. كما أنه لن يسمى "ملهى" بل "مقهى"".