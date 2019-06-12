تدخل طبي غير مسبوق في روسيا لإنقاذ قط (فيديو)

بات قط يدعى ريجيك، قادرا على السير مجددا رغم فقدانه أطرافه الأربعة في حادث بمدينة نوفوسيبيرسك الروسية.

وتعرض القط لضربة صقيع، جمدت أطرافه الأربعة وأصابتها بالغرغرينا، ما اضطر الأطباء لبترها.

وتمكن الأطباء البيطريون، من تصميم أطراف صناعية للقط وتركيبها له.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى في روسيا، التي يتم فيها تركيب أربعة أطراف صناعية لقط دفعة واحدة.