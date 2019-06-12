فتاة تصدم الأطباء عقب ما وجدوه داخل معدتها

عقب أيام من آلام المعدة، تمكن أطباء من اكتشاف سر معاناة فتاة صينية، حيث وجدوا داخل معدتها أكثر من 100 حبة من "كرات الشاي" داخل أحشاءها.

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، لم تعد الفتاة صاخبة الـ14 عاما، قادرة على تناول الطعام وكانت تعاني من آلام في المعدة، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى.

وبعد إجراء فحص بالأشعة، تبين وجود أكثر من 100 كرة صغيرة في جميع أنحاء القولون والمعدة، والتي أدرك الأطباء أنها كريات شاي لم يتم هضمها.

Boba blockage: Girl, 14, had hundreds of undigested boba pearls stuck in stomach, reports say https://t.co/EpurPtVV3L pic.twitter.com/I9V6zIC9Gr — KTVU (@KTVU) June 11, 2019

وقالت الدكتورة تشانغ لو تشن، التي عالجت الفتاة: "يجب أن تكون قد أكلت الكثير من التابيوكا لفترة طويلة من الزمن لتتسبب في تراكمها في بهذا الشكل في أحشائها".

وأعطيت الفتاة وصفة طبية لبعض المسهلات للمساعدة في التخلص من "الكريات" من جسدها.

وحذر الأطباء من أن كريات التابيوكا المصنوعة من النشا، يمكن أن يصعب على الجسم هضمها، لافتا إلى أن بعض محلات بيع الشاي قد تضيف مواد إلى التابيوكا، مما قد يؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي.