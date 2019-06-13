مخاطر الاستماع إلى الموسيقى بالسماعات

وقال يفغيني غاروف، رئيس قسم الأبحاث في الجراحة المجهرية في معهد الأبحاث السريرية للأذن والأنف والحنجرة الذي يحمل اسم سفيرجيفسكي، إن التعرض لفترات طويلة لموجة صوتية يمكن أن يسبب الصداع وفقدان السمع، وفقا لوكالة "موسكو".

ونصح الطبيب بأنه من أجل حماية نفسك، يجب الاستماع إلى الموسيقى بالسماعات لوقت لا يزيد عن ثلاث ساعات في اليوم. ومن الضروري أن تأخذ فترات راحة كل 30-40 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب الاستماع إلى الموسيقى بصوت متوسط. ووفقًا للمتخصص، تعتبر الترددات المنخفضة (الجهير) أكثر خطورة على الأذن.

وبحسب غاروف، هناك خطر آخر يتمثل في ارتداء السماعات لفترة طويلة قد تتشكل سدادات الكبريت لأن عملية التنظيف الذاتية لقناة الأذن تكون مضطربة. أيضا، السماعات التي لا تناسب الشخص بحجمها، يمكن أن تؤذي الأذن، ولهذا السبب، يمكن أن تحدث عدوى تحت الجلد.