أمهلهم 24 ساعة... مطرب عربي لسلطات ورئيس بلاده: اعتقلوني وإلا

تم رفض طلب مغني الراب التونسي "سواج مان Swagg Man" لرفع منع السفر، الذي تقدم به محاميه.

وتوجه مغني الراب التونسي برسالة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى رئيس جمهورية تونس والنائب العام والقاضي المكلف بقضيته، يطالبهم باعتقاله في غضون 24 ساعة قبل أن يرتكب ما لا يمكن إصلاحه.

ونفى المغني أن يكون كلامه بمثابة التهديد، قائلا:"أدرك جيدا ما أفعله فأنا ليست تحت تأثير المخدرات لأنني لا أستهلكها ولا أشرب الخمر ولا أدخن".

وأوضح طلبه "حقوقي انتهكت. أنا حر في تونس، يمكنني التجول فيها، لكن لا يمكنني السفر والعودة إلى بلدي في الولايات المتحدة، لذلك أفضل أن أذهب إلى السجن. لا أستطيع البقاء مقيدا في هذا البلد".

وشدد "سواغ مان" على تمسكه بالجنسية التونسية إلى جانب الأمريكية، رغم كل ما يواجهه من مشاكل.

يذكر أنه تم اتخاذ قرار بمنع المغني "سواغ مان" من السفر، عقب ظهوره في برنامج تلفزيوني وحديثه عن أمواله المجمدة في البنك المركزي والبالغ قيمتها نحو 17 مليون دينار.