تسريبات تكشف عن مفاجأة بشأن هاتف "غوغل" المقبل

على الرغم من أن "غوغل" لا تنشر في العادة صورا أولية عن منتجاتها المترقب طرحها، إلا أن الشركة الأمريكية خالفت تقليدها، وكشفت أمس الأربعاء عن الظهور الأول لهاتفها الذكي الجديد.

واضطرت "غوغل" للكشف عن هاتفها الجديد، الذي يحمل اسم "بيكسل 4"، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بسبب ظهور عدة تسريبات بشأنه.

وفيما لم توضح "غوغل" الوظائف التي سيتميز بها "بيكسل 4"، إلا أن هواتفها تعد من أفضل "هواتف الكاميرات" في السوق.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1 — Made by Google (@madebygoogle) June 12, 2019

وكانت شركة "غوغل" أعلنت عن آخر هواتفها "بيكسل 3" و"بيكسل 3 إكس إل" في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم طرحت هاتفين جديدين هما "بيكسل 3 إيه" و"بيكسل 3 إيه إكس إل" في شهر مايو/أيار الماضي.

Google Pixel 3 XL Full Phone Specification Price & Review:https://t.co/o1jiZaT2fU pic.twitter.com/0V3TWsgkBc — Asif Gillani (@AsifGil13373171) June 12, 2019

ولم توضح "غوغل" في أحدث إعلاناتها موعد طرحها لهاتف "بيكسل 4"، ولكنها عادة ما تطرح هواتفها في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، وذلك بالتزامن مع طرحها لأحدث نسخة من نظام تشغيل "أندرويد"، والذي يحمل اسما مبدئا هو "أندرويد كيو".