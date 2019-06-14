خبراء يكشفون أسباب تكدس الدهون في منطقة البطن

ذكر الخبراء ستة أسباب يمكن أن تؤدي إلى ترسب الدهون في منطقة البطن.

أولا وقبل كل شيء، تؤثر شيخوخة الجسم على تراكم الدهون الحشوية الضارة في تجويف البطن، بحسب موقع " ميديك فوروم ".

فينخفض معدل الاستقلاب وحرق الدهون في الجسم، يحدث اكتساب الوزن النشط لدى النساء غالبا بعد انقطاع الطمث، فتتركز الدهون بشكل أساسي في منطقة البطن، هذا يرجع إلى انخفاض حاد في هرمون الاستروجين والبروجستيرون.

أيضا، قد يكون السبب في تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة، الموجودة في الخبز والحلويات والتي تمنع الجسم من حرق الدهون.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي نقص الدهون الصحية في النظام الغذائي إلى زيادة الوزن. ومع الاستهلاك النشط للحوم ومنتجات الألبان، تتراكم الدهون الحشوية.

وتوجد الدهون الصحية الموجودة في زيت الزيتون والمكسرات والأسماك "أوميغا 3" وهي تقلل من الالتهاب المرتبط بنمو الأنسجة الدهنية في المعدة.

كما حدد الخبراء الإجهاد وقلة النوم، كأسباب لنمو الدهون على البطن، وفي الحالة الأولى، يتم إنتاج هرمون الكورتيزول، مما يؤثر على نمو الدهون الحشوية.

وأظهرت الدراسات أن النوم أقل من 5 ساعات في اليوم يزيد من خطر زيادة الوزن الزائد بنسبة 30 %.

والسبب الأخير لتراكم الدهون في المعدة هو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، ففي هذه الحالة، ينتج الجسم الكثير من هرمون التستوستيرون.