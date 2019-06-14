البحرين تغرق طائرة بوينغ قرب سواحلها (فيديو وصور)

أغرقت البحرين طائرة مدنية من طراز "بوينغ 747" ضمن الاستعدادات لإنشاء أكبر منتزه غوص في العالم والذي يغطي مساحة 100 ألف متر مربع,

من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض زايد الزياني خلال مؤتمر صحافي: "المشروع سيسهم في تعزيز سمعة البحرين وجهة سياحية متميزة في المنطقة، مضيفًا أنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها غمر طائرة من طراز بوينغ 747 الممتدة على طول 70 مترًا تحت الماء، وتكييفها للسماح بالوصول الآمن بيئيا بما يتيح لهواة الغوص والسياح الاستمتاع بتجربة فريدة ومميزة على مستوى المنطقة وذلك في موقع الغوص الفريد الذي يغطي مساحة 100 ألف متر مربع، وفقا لموقع "الحياة".

وأضاف الزياني أنه وبعد افتتاح المنتزه في آب/أغسطس المقبل، سيتمكن المواطنون والمقيمون والسياح من داخل وخارج المملكة من الحجز عن طريق مراكز الغوص المرخصة التي سيكون دورها تنظيم الرحلات للمنتزه، منوهًا بأنه لن يتم فرض أي رسوم للرحلات من قبل الوزارة أو هيئة السياحة والمعارض.

وتابع الزياني: "نحن فخورون بإطلاق هذا المشروع الفريد من نوعه والصديق للبيئة بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة والقطاع الخاص، إذ يمثل هذا المشروع نموذجاً ناجحًا للشراكة بين القطاع العام والخاص، مشيرًا إلى أن المنتزه الترفيهي الجديد سيبرز بلا شك كمعلم جذب سياحي عالمي، بكونه مشروعًا عالمي المستوى يغطي مساحة شاسعة ويوفر تجربة مميزة وممتعة للسياح ومحبي الغوص على حد سواء".

وواصل: "تهدف هذه المبادرة أيضًا إلى إحياء وإنعاش النظام البيئي البحري في المملكة والحفاظ على البيئة البحرية المحلية بالطبع، نظرًا لكونه يُراعى في تنفيذ هذا المشروع أعلى المعايير البيئية الفائقة وأفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة البيئية، والتي ستجعل من المملكة رائدةً عالميًا في مجال السياحة البيئية والحفاظ على الحياة البحرية الطبيعية، مع المواصلة في تطوير قطاع السياحة ليصبح مساهمًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني ومصدرًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل".

وكشف خلال المؤتمر عن عمل هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن كثب مع ديار المحرق لتصميم وبناء مجسم بيت النوخذة الذي تصل مساحته إلى 900 متر مربع كجزء من المشروع، بهدف جذب السياح المهتمين برياضة الغوص مع الباحثين.

يشار إلى أن المنتزه يضم بالإضافة إلى الطائرة، مجسماً لبيت النوخذة وكرات الشعاب الاصطناعية وغيرها من المجسمات البحرية المصنوعة من مواد تسهم في توفير بيئة آمنة لنمو الشعاب المرجانية والحياة الفطرية البحرية.