لقطة تخطف الأنظار... ماذا فعلت نانسي عجرم مع طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)

وخلال الحفل، الذي أقيم أمس الخميس، على المسرح الروماني في الواجهة البحرية بمدينة جدة، وشهد لافتة "كامل العدد"، لبت نانسي عجرم طلب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بأن تشاركها إحدى أغنياتها.
وسمحت نانسي عجرم للأمن المتواجد بصعود الطفلة التي تدعو داليا باسنان، على خشبة المسرح، وغنت معها أغنيتها "ما تيجي هنا".
#فيديو— مجلة الرَّجل (@ArrajolM) June 14, 2019
في لفتة رائعة.. طفله تطلب من #نانسي_عجرم الصعود معها على المسرح، وهذا ما فعلته نانسي@NancyAjram #نانسي_عجرم_في_جده pic.twitter.com/5DhkPS9l0H
وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات غناء نانسي عجرم مع الطفلة في الحفل، وأشادوا بإنسانيتها.
وأعربت نانسي، عن سعادتها بأول حفل لها في السعودية، موجهًة الشكر للمسؤولين على الحفل، والجمهور السعودي الذي حضر الحفل، وقالت نانسي، في بداية الحفل:"أشكر كل فريق العمل، وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله نقضي سهرة حلوة، ويارب تكون مواسمنا كلها فرح وسعادة".
🇸🇦❤ #Jeddah #موسم_جدة #NancyAjram #السعودية #المملكة_العربية_السعودية pic.twitter.com/1kekM3PzoA— Nancy Ajram (@NancyAjram) June 14, 2019
وتغنت نانسي عجرم خلال حفلها الأول بالسعودية، بالعديد من أغنياتها الشهيرة، منها "بدنا نولع الجو، إحساس جديد، ما تيجي هنا"، وغيرها من الأغاني.
وكانت نانسي عجرم وصلت إلى جدة عصر أمس الخميس، استعدادا لإحياء حفلها الأول في السعودية، والذي شاركها فيه المطرب اللبناني، وائل جسار.
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