جرادة محمد عبده تخطف أنظار السعوديين على "تويتر" (فيديو)

وفوجئ الحاضرون للحفل بظهور جرادة حطت على جبين محمد عبده الشهير بلقب "فنان العرب"، ولكنه استطاع أن يتدارك الموقف، واستمر في الغناء من دون أن يؤثر وجود الجرادة على أدائه، وهو الموقف الذي قابله الجمهور بالتصفيق والإشادة.
وكتب أحد المغردين: "ظهور تاريخي لمحمد عبده في القصيم.. سلطن وأبدع كعادته.. الكل رحب به.. حتى جرادة".
وغردت مغردة ضاحكة: "مسك الجرادة وابتسم لها وغنالها هالحسن سبحان ربه ظالم ومااعدله الواحد نفسه تراوده يكون جراده والله".
ظهور تاريخي لـ #محمد_عبده_في_القصيم.. سلطن وأبدع كعادته.. الكل رحب به.. حتى جرادة pic.twitter.com/OAN5pl7tJd— بتال القوس (@battalalgoos) June 14, 2019
مسك الجراده وابتسم لها وغنالها هالحسن سبحان ربه ظالم ومااعدله😂♥️— نـجلاء. (@lP19I) June 15, 2019
الواحد نفسه تراوده يكون جراده والله.
#محمد_عبده_بالقصيم pic.twitter.com/ickOKDkYZQ
ويعد حفل محمد عبده أول حفل فني يقام في بريدة، التي تعد معقل المحافظين السعوديين.
وقال محمد عبده، لإحدى محطات التلفزة المحلية قبيل صعوده إلى المسرح للغناء "إنه اختبار لي".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)