افتتاح شاطئ الإسكندرية بالسعودية (فيديو)

#فيديو من افتتاح شاطيء الاسكندريه بعد تجديدهـ بالكامل ضمن فعاليات #موسم_جدة #صحيفة_المدينة— صحيفة المدينة (@Almadinanews) June 15, 2019
تصوير خالد الحاج 📸 pic.twitter.com/PbrAxxCyIF
ونشرت صحيفة "المدينة" السعودية فيديو للشاطئ بعد تجديده بالكامل، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة.
اليوم تم إعادة افتتاح شاطئ أبحر المعروف "بشاطئ الاسكندرية" بحلته الجديدة في أبحر #جدة 🏖— فعاليات جدة | Jeddah Events (@JedEvents) June 15, 2019
منطقة السباحة مجانًا 🏊🏻♀️
📍للوصول إلى الشاطئ يتم ايقاف السيارات بالساحة الجنوبيه ومن ثم ركوب الباص للنقل الى الشاطئ
رابط موقع مواقف السيارات:
https://t.co/rCkIGnLNlX#فعاليات_جدة #أبحر pic.twitter.com/C0fEZiYBbO
وعملت المملكة على تجديد الشاطئ، بحيث ينزل المصطافون بعيدا عن البحر، و يستخدمون حافلات خاصة للانتقال إلى الشاطئ.
شاطئ الاسكندرية #جدة قبل وبعد 😍❤️#هيئة_الترفيه @JED_SEASON pic.twitter.com/qBWvwrMwPe— Adelicious (@BuAdelicious) June 15, 2019
واحتفل السعوديون على مواقع التواصل بافتتاح الشاطئ بنشر صور كثيرة له قبل وبعد التجديد.
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