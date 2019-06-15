افتتاح شاطئ الإسكندرية بالسعودية (فيديو)

يفتتح غدا بالمملكة العربية السعودية شاطئ الإسكندرية بعد تجديده بالكامل.

⁧#فيديو⁩ من افتتاح شاطيء الاسكندريه بعد تجديدهـ بالكامل ضمن فعاليات ⁧#موسم_جدة⁩ ⁧#صحيفة_المدينة⁩

تصوير خالد الحاج 📸 pic.twitter.com/PbrAxxCyIF — صحيفة المدينة (@Almadinanews) June 15, 2019

ونشرت صحيفة "المدينة" السعودية فيديو للشاطئ بعد تجديده بالكامل، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة.

اليوم تم إعادة افتتاح شاطئ أبحر المعروف "بشاطئ الاسكندرية" بحلته الجديدة في أبحر #جدة 🏖



منطقة السباحة مجانًا 🏊🏻‍♀️



📍للوصول إلى الشاطئ يتم ايقاف السيارات بالساحة الجنوبيه ومن ثم ركوب الباص للنقل الى الشاطئ

رابط موقع مواقف السيارات:

https://t.co/rCkIGnLNlX#فعاليات_جدة #أبحر pic.twitter.com/C0fEZiYBbO — فعاليات جدة | Jeddah Events (@JedEvents) June 15, 2019

وعملت المملكة على تجديد الشاطئ، بحيث ينزل المصطافون بعيدا عن البحر، و يستخدمون حافلات خاصة للانتقال إلى الشاطئ.

واحتفل السعوديون على مواقع التواصل بافتتاح الشاطئ بنشر صور كثيرة له قبل وبعد التجديد.