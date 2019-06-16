بعد اتهامها بنطق ألفاظ بذيئة... سلمى ملحس نجمة مسلسل "جن" ترد على منتقديها

ردت الممثلة الأردنية سلمى ملحس على منتقديها بعد أن أثار مسلسل "جن" الأردني الكثير من الضجة والجدل في الأردن والعالم العربي بعد عرضه على شبكة "نتفلكس".

وأعربت ملحس في أحد منشوراتها على صفحة تحمل اسمها على موقع فيسبوك عن سعادتها بإيصال الأردن للعالمية عبر مسلسل "جن" بعيدا عن انتقادات الفاشلين.

وتابعت ملحس حديثها متوجهة للناس المحترمين على حسب قولها "كلامي موجه للناس المحترمين مو للفاشلين، هل قدمنا في مسلسل جن أمرا بعيد عن واقعنا ام كان تجسيدا لحياة الشباب الأردنيين ، ببساطه نقلنا الصوره كما هي".

وفي آخر منشور وجهت حديثها للنقاد، قائلة "مش فاهمه انتو زعلتو على مسلسل جن اللي قدمناه لأنه في ألفاظ بذيئه طيب وكل هاي التعليقات اللي على صفحتي مو شايفينها بذيئه وبتزعلو لما بنحكيلك المسلسل بجسد الواقع".

واتهم العديد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي والنواب المسلسل بأنه يتضمن مشاهد خادشة للحياء العام، بالإضافة إلى لقطات إباحية، وألفاظ نابية وسيئة لا تليق بالمجتمع الأردني ولا عاداته وتقاليده وتخالف التعاليم الشرعية.

وأثار مسلسل "جن"، الذي يعد أول مسلسل عربي من إنتاج شبكة نتفلكس، موجة كبيرة من ردود الفعل في الأردن بسبب ما يحتويه المسلسل من مشاهد يعتبرها البعض "مشاهد جريئة"، بعد مرور 24 ساعة فقط على عرض المسلسل.