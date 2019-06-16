بالفيديو... استاكوزا زرقاء نادرة تثير الحيرة

أثارت استاكوزا لونها أزرق حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرضها في أحد المطاعم.

استعرض مطعم في ولاية ماساتشوستس، صيدا نادرا عبارة عن استاكوزا زرقاء، بحسب ما ذكرته صحيفة "ماسيف لايف".

وكشف المطعم أن الاستاكوزا النادرة لن ينتهي بها الحال في قائمة الطعام.

وأحضر أحد الصيادين الاستاكوزا إلى المطعم بعد أن تم صيدها في المحيط الأطلسي.

وقام المطعم بدعوة الجمهور للحضور لرؤية جراد البحر غير العادي، الذي سيتم عرضه لفترة مؤقتة، مشيرا إلى أن القشريات النادرة سينتهي بها الحال إما بإعادتها إلى المحيط أو سيتم التبرع بها لحوض نيو إنجلاند المائي.

ومن جانبه أعلن معهد لوبستر بجامعة ماين، أن واحدا من كل مليونين يتميز باللون الأزرق النادر والذي ينتج عن عيب وراثي.