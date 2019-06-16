خوفا من الحوادث الخطيرة... "فورد" تسحب أكثر من مليون سيارة

أعلنت شركة سيارات "فورد" سحب أكثر من مليون و200 ألف سيارة من الأسواق العالمية، بعد اكتشاف خلل فيها.

تشمل عملية السحب 1.2 مليون سيارة "Ford Explorer"، تم إطلاقها في الولايات المتحدة ما بين عامي 2011 و2017.

وجاء ذلك بعدما اكتشف الخبراء أعطالا في السيارات قد تتسبب بوقوع حوادث سير خطيرة، بحسب مجلة " فوربس ".

ومن المقرر أن تسحب "فورد" أكثر من 28 ألف سيارة Explorer طرحت في كندا في الفترة المذكورة، وكذلك بعض السيارات من هذا الطراز طرحت في المكسيك.

وذكرت فورد أنها ستقوم بسحب نحو 140 ألفا من سياراتها المطروحة التي تنتمي إلى عدة طرازات أخرى، كانت قد طرحت في بعض أسواق العالم، بسبب أعطال فنية أخرى أقل خطورة.

وأشارت الشركة إلى أن السيارات التي ستسحب من الأسواق ستتم صيانتها في مراكز فورد المعتمدة حول العالم مجانا.