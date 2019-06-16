بلدة كولومبية تسعى لتحقيق رقمين قياسيين في القهوة

سعت بلدة كولومبية، أمس السبت 15 يونيو/ حزيران، لتحقيق رقمين قياسيين أحدهما بصنع أكبر فنجان قهوة في العالم والآخر بتنظيم أكبر حدث لتذوق القهوة.

بإمكان الفنجان العملاق استيعاب ما يصل إلى 20 طنا من القهوة وتم بناؤه في ساحة عامة ببلدة تشنتشنا، وهي تقع في قلب منطقة جبلية حيث تزرع حبوب البن في كولومبيا.

وقال منظمو الحدث إن محاولات تحقيق رقمين قياسيين تأتي في إطار جهود لتسليط الضوء على ثقافة القهوة المحلية وأهمية المزارعين في المنطقة، بحسب مانقلت "رويترز".

لكن على البلدة الانتظار لمزيد من الوقت لإعلان نجاحها في تحقيق الرقمين القياسيين. وقال ممثل من موسوعة جينيس للأرقام القياسية إنه يلزم المزيد من الأدلة المفصلة قبل إعلان النتيجة الرسمية.