العثور على آثار ديناصور تعود لنحو 100 مليون سنة في الصين

أعلنت مجموعة أبحاث أمريكية صينية مشتركة، يوم الأحد، أنها تمكنت من العثور على أربعة مسارات ديناصور متحجرة في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين، والتي يبلغ عمرها 100 مليون عام تقريبا.

ووفقًا لوكالة أنباء "شينخوا" إن آثار الأقدام الموجودة في منطقة ذات مناظر خلابة على جبل في مدينة سيني يمكن أن تساعد في دراسة توزيع وتطور مجموعة الديناصورات الصينية التي تنتمي إلى القسم السفلي من العصر الطباشيري.

وقال الباحث شينغ ليدا: "لقد اعتقد الباحثون أن آثار أقدام الديناصور هي آثار لي تسونشياو (858-894) ، الجنرال الشهير في الفترة الأخيرة من عهد أسرة تانغ (618-907)، والنمر الذي حاربه".

وأضاف أن "ثلاثة أصابع من أثرين من الصربوديات قد اختفت على مر السنين، وبالتالي بدا مظهرها للعلماء مشابه للقدم البشرية. الآن يعمل الباحثون مع السلطات المحلية لحماية الاكتشافات النادرة".

وقد أجريت الدراسة من قبل علماء الحفريات الصينيين والأمريكيين. ونشرت نتائج أبحاثهم في مجلة Geological Bulletin of China.