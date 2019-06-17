السعودية تقرر منع هذه السجائر من دخول البلاد اعتبارا من أغسطس المقبل

أعلنت الجمارك السعودية أن السجائر التي لا تحمل أختاما ضريبية، سيمنع استيرادها ابتداء من 23 أغسطس/آب، وذلك وفقا للشروط المحددة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة.

ودعت الجمارك السعودية، عبر حسابها على "تويتر"، "الراغبين في المزيد من المعلومات أو لتقديم طلب الحصول على الأختام الضريبية الدخول عبر رابط مرفق".

ابتداءً من 23 أغسطس القادم ستمنع #الجمارك_السعودية استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية، وذلك وفقًا للشروط التي حددتها #الهيئة_العامة_للزكاة_والدخل.

لمزيد من المعلومات ولتقديم طلب الحصول على الأختام الضريبية يُرجى الدخول للصفحة عبر الرابط التالي:https://t.co/y7OhTNWocd pic.twitter.com/jp3JqSmun4 — الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) June 16, 2019

بدورها، قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستبدأ "أولى خطوات مراحل تنفيذ الأختام الضريبية من خلال بدء تطبيق النظام على السجائر المستوردة إلى المملكة ‏بداية من يوم 31 مايو/ أيار 2019، حيث ستتيح للمستوردين طلب الحصول على الأختام الضريبية لتطبيقها على السجائر التي سيتم استيرادها ‏من خارج المملكة.

وأضاف الصحيفة أنه، خلال شهر أغسطس/آب 2019، "سيتم منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختام ضريبية سليمة ومفعلة عليها، فيما سيمنع بيع وتداول السجائر في المملكة التي لا تحمل أختام ضريبية سليمة ومفعلة عليها خلال شهر ‏نوفمبر/ تشرين الثاني2019".