"من إن بلاك 4" يتصدر إيرادات السينما و"رجال إكس" و"علاء الدين" في المنافسة (فيديو)

تصدر فيلم الخيالي العلمي الكوميدي الجديد "رجال ذوو سترات سوداء: كل العالم" "Men in Black: International" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 28.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة كريس هيمسوورث وتيسا طومسون وليام نيسون وإيما طومسون وريبكا فيرجسون ومن إخراج إف. جراي جراي، وهو الجزء الرابع من سلسلة أفلام "من إن بلاك".

وتراجع الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "الحياة السرية للحيوانات الأليفة" "The Secret Life of Pets" من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 23.8 مليون دولار.

واحتفظ فيلم الخيال "علاء الدين" "Aladdin" بالمركز الثالث للأسبوع الثاني، محققا إيرادات بلغت 16.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث، ومن إخراج جاي ريتشي.

وتراجع فيلم الحركة "عنقاء الظلام" "Dark Phoenix" من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت تسعة ملايين دولار.

والفيلم بطولة جيمس مكافوي ومايكل فاسبندر وجينيفر لورنس ونيكولاس هولت ومن إخراج سيمون كينبرج، وهو أحدث أفلام "رجال إكس"، المستوحاة عن قصص "مارفل" الهزلية.

واحتفظ الفيلم الموسيقي "Rocketman" بالمركز الخامس للأسبوع الثاني مسجلا إيرادات بلغت 8.8 مليون دولار.

الفيلم بطولة تارون إجيرتون وجيمي بيل وريتشارد مادين وبرايس دالاس هوارد ومن إخراج ديكستر فليتشر، ويتناول سيرة ومشوار المطرب البريطاني، سير إلتون جون.