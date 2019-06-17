في خطوات سهلة... "إنستغرام" يوفر ميزات أمنية لاستعادة الحسابات المسروقة

يختبر تطبيق الصور والفيديوهات الشهير، "إنستغرام"، حاليا عددا من الميزات الأمنية، التي ستسهل من استعادة الحسابات المسروقة، بل وحمايتها من عملياتات اختراق مستقبلية.

وتقوم فكرة التقنية الجديدة على التطبيق بطلب من المستخدم لأنواع مختلفة من المعلومات، مثل عنوان البريد الإلكتروني الأصلي، أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب أو المستخدم عند الاشتراك في "إنستغرام"، بحسب موقع "إندجادجيت" التفني.

ويحصل المستخدم بعد ذلك على رمز مكون من 6 أرقام، يتم إرساله إلى معلومات الاتصال التي اختارها.

وتمنع الطريقة الجديدة المتسللين من استخدام البريد الإلكتروني أو رموز أرقام الهواتف للاستيلاء على الحساب من جهاز مختلف.

وستضمن هذه الطريقة إمكانية استرداد الحساب حتى لو قام أحد المتسللين بتغيير اسم المستخدم وبيانات الاتصال، إذ توفر "إنستغرام" لكافة مستخدميها ضمانا بعدم إمكانية المطالبة باسم المستخدم لفترة زمنية محددة بعد التغييرات التي طرأت على الحساب، سواء أكان ذلك اختراقا أم تغييرا طوعيا.

كما تستهدف "إنستغرام" من وراء الميزات الأمنية الجديدة، تمكين المستخدم من استعادة حسابه بالكامل من داخل التطبيق، بدلا من اعتماده على فريقه الأمني في ذلك.