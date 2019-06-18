بالصور... كولومبيا تدخل موسوعة "غينيس" بأضخم فنجان قهوة في العالم

دخلت كولومبيا رسميا موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من خلال أضخم كوب قهوة في العالم.

وأعلنت "غينيس" عن فوز بلدة كالداس في كولومبيا، اليوم الثلاثاء، من خلال حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وشاركت صورا لكوب القهوة الضخم.

New record: Largest cup of coffee — 22.739 litres. Congratulations to Alcaldía Municipal de #Chinchiná at Parque de Bolivar, Caldas in Colombia ☕️ 😲



The city then went on to host the largest coffee tasting, with 1559 participants! pic.twitter.com/fZmVCR8mO4 — GuinnessWorldRecords (@GWR) June 17, 2019

وأشارت الموسوعة إلى أن كولومبيا حققت رقما قياسيا جديدا، بعدما بلغت سعة الكوب 22.739 لتر.

وتم بناء كوب القهوة في ساحة عامة ببلدة تشنتشنا، وهي تقع في قلب منطقة جبلية حيث تزرع حبوب البن في كولومبيا.

كما شاركة موسوعة "غينيس" صورا من تنظيم البلدة الكولومبية لأضخم حدث لتذوق القهوة، والذي شارك فيه 1559 شخص.