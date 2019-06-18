ميغان ماركل تنشر أول صور لابنها آرتشي

نشر الأمير البريطاني هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل صورة لابنهما، آرتشي هاريسون ماونتباتن-ويندسور، على حسابهما في إنستغرام بمناسبة يوم الأب في بريطانيا يوم 16 يونيو/حزيران.

وعلقت ميغان على الصورة، "عيد أب سعيد!".

وظهر المولود الأول لميغان ماركل والأمير البريطاني هاري للعالم لأول مرة، يوم 8 مايو/أيار، حيث ظهر برفقة والديه المتألقين أخيرًا وسط أجواء خاصة من البهجة عمت ملايين المعجبين بالعائلة المالكة حول العالم.

وولد آرتشي هاريسون ماونتباتن وندسور، وترتيبه السابع في ولاية العرش، في السادس من شهر مايو/أيار الجاري.