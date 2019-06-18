لا أود أن تروني "دبلانة"... هيفاء وهبي تفسر في أول رسالة سر مرضها وغيابها المفاجئ

وجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أول رسالة إلى جمهورها، بعد مرضها وغيابها المفاجئ منذ بداية شهر رمضان.

وكتبت وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعبة أوصفها لعبر عن شكري وامتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني، شكرا لكل اللي دعالي دعوة من قلبه، وشكرا لكل اللي ضوالي شمعة".

وتابعت: "شكرا لكل اللي حاول يطمئن عني، سواء برسالة أو بمكالمة، شكرا وآسفة لكل فان ما عيد بسببي، شكرا لكل زميل وزميلة على أمنياتهم الصادقة، وشكرا لكل صحافي كتبلي من قلبه".

وأضافت: "فرحت كتير بكم الحب اللي شفته من الناس وجمهوري والصحافة الكريمة، وأصدقائي كلهم، واللي أثر في كتير أمنيات الشفاء حتى من ناس لا أعرفهم ولا مرة قابلتهم، ولمست عاطفة من زملاء لم أكن أعلم إنهم بيحبونني لهذه الدرجة".

واستكملت: "شعرت أنني راح أشفى بسبب دعواتكم لإلي، والشكر الكبير ومن كل قلبي والتقدير والاحترام لكل طاقم المستشفى والأطباء والممرضات، وكل العاملين فيها".

واختتمت: "لقد ظهرت من المستشفى ورجعت ع البيت الحمد لله، والمرحلة اللي قطعت فيا إن شاء الله ما بيشوفا عدو ولا حبيب، الأسبوع الماضي جربت أكتر من مرة صور فيديو أو صورة عمببتسم لطمنكم عني، بس بصراحة قلبي ما طاوعني تشوفوني دبلانة وتقلقوا أكتر، أنا اليوم بخير الحمد لله، وتنذكر ما تنعاد".

​وكانت هيفاء وهبي فجرت مفاجأة وصفتها تقارير إعلامية بالصادمة، حول سر غيابها طوال شهر رمضان.

وجاءت تصريحات هيفاء وهبي، خلال تغريدة نشرتها على حسابها عبر "تويتر"، والتي كانت تهنيء فيها الجميع بأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت هيفاء وهبي إن سر غيابها طول شهر رمضان عن أي أعمال درامية أو مقابلات حوارية أو حتى الظهور إعلاميا أو في أي حفلات هو إصابتها بوعكة صحية، بحسب قولها.

وتابعت: "عيد مبارك… ينعاد على الجميع، اعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية اتعرض لها منذ أكثر من شهر".

ومضت: "خلوني بصلواتكم وان شاء الله أعود لكم قريبا… الحمد لله على كل شيء… عيد مبارك".

ولم تفسر هيفاء وهبي ما هي تلك الوعكة الصحية التي تمر بها.

جدير بالذكر أن الفنانة هيفاء وهبي حلت ضيفة شرف في بعض حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وبطل "مسرح مصر" محمد عبد الرحمن.