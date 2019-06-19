بالفيديو والصور... أول طائرة ركاب كهربائية في العالم

ظهرت أول طائرة كهربائية قادرة على التحليق لما يصل إلى 650 ميلا وعلى متنها تسعة ركاب، في معرض باريس الجوي.

وتستهدف شركة إيفييشن إيركرافت، المصنعة للطائرة، تسيير رحلات على مسارات إقليمية مثل العاصمة الفرنسية إلى مدينة تولوز جنوبي فرنسا، بحسب "إلكتريك".

وأعلنت الشركة أن الطائرة "أليس" هي نتاج إعادة تفكير جذرية في الكلفة والتجربة والأثر البيئي للسفر الإقليمي.

وأشارت إلى أنها ستستهدف المسارات المزدحمة مثل من باريس إلى تولوز، ومن أوسلو إلى تروندهايم في النرويج، ومن سان هوزيه إلى سان دييغو في الولايات المتحدة.

Eviation’s all-electric Alice airplane coming to US regional airline Cape Air by 2022 https://t.co/ApwubNgyqR pic.twitter.com/2qd207q41Y — Best Electric USA (@USABestElectric) June 18, 2019

​وأوضحت الشركة أن أول زبون تجاري لها سيكون كيب إير، وهي واحدة من كبرى شركات الطيران الإقليمي المستقلة، وتخدم 35 مدينة هناك وفي الكاريبي.

Eviation Alice Is an All-Electric Airplane That May Replace Turboprops – Robb Report https://t.co/eecigTOMwb



cc: @GeorgeOu pic.twitter.com/SsaaxExBup — Rich Tehrani (@rtehrani) November 25, 2018

​وتعتزم الشركة البدء في شحن الطائرة للاستخدام التجاري في 2022.

وصرح بار يوهاي الرئيس التنفيذي للشركة قائلا:"طائرتنا أليس تعمل بجزء بسيط من تكاليف الطائرات التقليدية، ستعيد تعريف كيف يمكن للناس السفر إقليميا وستؤذن بعصر جديد من الطيران أهدأ وأنظف وأقل كلفة".