بالفيديو... شاب يمارس التفحيط بسرعة جنونية وبجواره طفل صغير

أثار مقطع فيديو حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر شاب وهو يقوم بالتفحيط وبجواره طفل صغير.

وظهر في المقطع شاب يخفي وجهه يقود سيارة، ويجلس بجواره شخص آخر يحمل طفلا صغيرا في المقصورة الأمامية. وبدأ الشاب في التفحيط بالسيارة بسرعة عالية.

فيديو:



متهور يمارس التفحيط بسرعة جنونية وبجواره طفل صغير.|عبر: @Mosabmalki pic.twitter.com/Ht7uFA2ims — هاشتاق السعودية (@HashKSA) June 19, 2019

​ونشر حساب "هاشتاق السعودية" الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، تحت عنوان "متهور يمارس التفحيط بسرعة جنونية وبجواره طفل صغير".

هذة قضية عنف وايذاء يجب تدخل # النائب العام# — Hadi (@1313Hadi) June 19, 2019

​وتسبب المقطع في حالة من الاستياء بين رواد السوشيال ميديا، وانتقد المتابعون ما قام به الشاب، ومنهم من قال "السرعة دي من غير تفحيط مرعبة".

لمثل هذا الطفل لازم الحماية من هذا المتهور، اذ اهلهمما يهمهم اذ الدولة يحميه😤 — Um M7md (@UmM7md_tuti) June 19, 2019

​وكتب آخر "هذة قضية عنف وإيذاء يجب تدخل النائب العام"، وعلق آخر "لمثل هذا الطفل لازم الحماية من هذا المتهور، إذ أهلهمما يهمهم إذ الدولة يحميه".