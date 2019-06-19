بالفيديو... شاب يمارس التفحيط بسرعة جنونية وبجواره طفل صغير

وظهر في المقطع شاب يخفي وجهه يقود سيارة، ويجلس بجواره شخص آخر يحمل طفلا صغيرا في المقصورة الأمامية. وبدأ الشاب في التفحيط بالسيارة بسرعة عالية.
فيديو:— هاشتاق السعودية (@HashKSA) June 19, 2019
متهور يمارس التفحيط بسرعة جنونية وبجواره طفل صغير.|عبر: @Mosabmalki pic.twitter.com/Ht7uFA2ims
ونشر حساب "هاشتاق السعودية" الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، تحت عنوان "متهور يمارس التفحيط بسرعة جنونية وبجواره طفل صغير".
هذة قضية عنف وايذاء يجب تدخل # النائب العام#— Hadi (@1313Hadi) June 19, 2019
وتسبب المقطع في حالة من الاستياء بين رواد السوشيال ميديا، وانتقد المتابعون ما قام به الشاب، ومنهم من قال "السرعة دي من غير تفحيط مرعبة".
لمثل هذا الطفل لازم الحماية من هذا المتهور، اذ اهلهمما يهمهم اذ الدولة يحميه😤— Um M7md (@UmM7md_tuti) June 19, 2019
وكتب آخر "هذة قضية عنف وإيذاء يجب تدخل النائب العام"، وعلق آخر "لمثل هذا الطفل لازم الحماية من هذا المتهور، إذ أهلهمما يهمهم إذ الدولة يحميه".
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