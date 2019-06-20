العثور على نوع جديد من الديدان قادر على طحن الصخور (فيديو)

اكتشف فريق من العلماء نوعا جديدا من الديدان القادرة على أكل الحجر، وإخراجه رملًا من أحشائه عند التخلص من الفضلات.

ووفقا لمجلة وقائع الجمعية الملكية B تم اكتشاف الديدان في عام 2016، في جزر بهول التابعة للفلبين، وأطلقوا عليه اسم "ليتوريدو أباتينيكا".

وأظهرت الأبحاث أن هذا الحيوان البحري يحصل على أي مواد مغذية من الصخور، التي يلتهمها، وينمو جسمه إلى أن يصل مترا أو أكثر.

ولاحظ الباحثون ما تقوم به الديدان بوضعها في حوض ماء، واكتشفوا أنها تتناول الصخور باستخدام أسنانها الغليظة، وتطرحها في وقت لاحق على شكل رمل، ونشروا صورا للصخور التي ظهرت تجاويف من النحت الذي خلفه الحيوان أثناء تغذيته.

وتشير نظريات أخرى إلى أن هذه الديدان التي تختبئ وسط الصخور في نهر المياه العذبة تستخدم الحجر كعامل مساعد لطحن الطعام وتسهيل الهضم، حتى تتمكن من هضم الكائنات الحية مثل العوالق.

وفي عام 2017، تم اكتشاف ديدان أنبوبية كبيرة من نوع Kuphus polythalamia ، تعيش على أعماق أكثر من 1800 متر في المحيط الهادي بالقرب من مدخنات سوداء، وهي تستطيع العيش في وسط غني بكبريتيد الهيدروجين.