شاب ينجو بأعجوبة بعد غرز سكين طوله 25 سم في جمجمته (صور)

كان الشاب إبلي غربغ بركض وبيده سكين طوله 25.4 سم عندما سقط وانغرز السكين في وجهه ومن حسن حظه أن الأطباء كانت لديهم خبرة كافية لإنقاذه.

وكانت فرص بقاء الشاب من ولاية كنساس الأمريكية البالغ من العمر 15 عاما، على قيد الحياة ضئيلة جدا، بحسب "هافبوست".

Kansas boy survives after knife impales his face: 'It is almost a miracle'



Eli Gregg was playing outside when his mom heard him screaming. She found him with a 10-inch knife jutting from just below his eye.



from USATODAY — News Top Stories … https://t.co/aYELWfvRlS pic.twitter.com/ye4JAAcLuC — soccerman (@soccerm00956420) June 18, 2019

وكانت أم إيلي داخل منزلها عندما سمعت صراخا لكنها لم تكترث له، لأن هذا هو الحال عندما تلعب الصبية في الخارج مع بعضها.

لكنها سرعان ما اكتشفت أن ولدها وقع في حادث وقالت، قدم نحو الباب وعندما دخل رأيت الدماء وسكينا في وجهه.

Kansas teen, 15, survives after falling on a 10-inch knife which impaled his face and skull: Eli Gregg, 15, from Redfield, Kansas, tripped and fell on a 10-inch knife on Thursday night. Doctors were able to remove the blade and Eli is not expected to… https://t.co/XxzPZWMmbr pic.twitter.com/1bGhUU8TGt — RushReads (@RushReads) June 17, 2019

مع أن الأطباء تمكنوا من إزالة السكين وإنقاذ حياة الصبي، فإن العملية لم تكن سهلة، وشملت بعض الإبداع الطبي المثير للإعجاب، فكان السكين قريبا جدًا من الشريان السباتي للفتى مما شكل خطورة أكبر في إزالته من جمجمته.

كان الشاغل الرئيسي هو التسبب في حدوث جلطة دماغية أو نزيف حاد لا رجعة فيه يمكن أن يعرض حياة إيلي للخطر.

نظرًا إلى أن أقل خدش أو قطع في الشريان كان سيؤدي إلى حدوث نزيف حاد، فعلى الأطباء التأكد من بقاء إمدادات الدم إلى المنطقة ثابتة ودون عوائق، ومن ثم استخدموا الأدوات لتثبيت السكين وإخراجه بتروي دون أن يغير مجراه.

وفي النهاية تم إخراج السكين دون عوائق، والشاب الآن على ما يرام على الرغم من أنه يتناول المضادات الحيوية ولديه جرح جديد على وجهه.