روبوت يعمل كرجل شرطة في أمريكا

قالت شرطة هانتينغتون بارك الأمريكية، إن روبوتا انضم إلى فريقها الشرطي هو "HP RoboCop".

وأكدت عمدة مدينة كارينا ماسياس أنها متحمسة للغاية لأن الروبوت يساعد ضباط الشرطة في حراسة المدينة، حسب "آي ويتنيس نيوز".

Dubbed 'HP #Robocop ' Police in Huntington Park PD @HPPD_Info deploy crime-fighting #Robots for monitoring and surveilling the streets and parks https://t.co/YlbxegMzcj — New Gizmo Blog (@NewGizmoBlog) June 20, 2019

وأضافت: "أنا معجبة بالتأكيد بـ HP RoboCop، ولا أستطيع الانتظار لرؤية فوائد السلامة العامة، التي ستجلبها إلى مجتمعنا".

ويمكن للروبوبت إرسال لقطات مصورة لمقر قيادة الشرطة، ما يجعل الاستجابة الأمنية سهلة وسريعة.

وقال مدير المدينة ريكاردو رييس: "قدرات HP RoboCop رائعة للغاية، على وجه الخصوص قدرته على استخدام الميكروفون لردع النشاط الإجرامي، وتنقله للقيام بدوريات في المساحات المفتوحة الكبيرة".