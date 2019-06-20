تم تقطيعه بمنشار ولم تظهرها الكاميرات... تفاصيل صادمة في هوليود لسرقة تمثال مارلين مونرو

بدأت شرطة لوس أنجلوس حالة من الاستنفار الأمني واسع النطاق، بعد سرقة واحد من أشهر تماثيل هوليود، وهو تمثال نجمة الإغراء الشهيرة، مارلين مونرو.

نشرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية كواليس السرقة الصادمة لتمثال مارلين مونرو، الذي تم تشييده منذ عام 1994 لوقفتها الشهيرة.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولين أمنيين، قولهم إن واقعة السرقة تلك، واحدة من أغرب السرقات في التاريخ، خاصة وأن التمثال البرونزي "غير القابل للصدأ" طوله أكثر من طابقين تقريبا.

وقال ميتش أوفاريل، عضو مجلس مدينة لوس أنجلوس إن شاهدا رأى شخصا يتسلق البرج الموجود في جادة الشهرة في هوليوود ويقطع التمثال بمنشار.

ولكن الأغرب أن كاميرات المراقبة لم تسجل أي حركة غريبة حول التمثال، ولكن فجأة اختفى التمثال.

A statue of Marilyn Monroe has been stolen. It represents her classic pose from The Seven Year Itch of 1955. pic.twitter.com/zOsN9RBwST — Anakimella (@Anakimella) June 20, 2019

ولقطت كاميرات المراقبة شخصا ما يقفز على المبنى، ولكنه لم يظهر وهو يقطع تمثال مارلين مونرو أو أي شيء، ثم شوهد بعدها وفي يده حقيبة للظهر.

Marilyn Monroe Statue Stolen From Atop Gazebo on Hollywood Boulevard https://t.co/PSrWMd1ejI pic.twitter.com/zMvv7576Hn — BuzzzBry (@buzzzbry) June 20, 2019

وقالت شرطة لوس أنجلوس إنها جمعت مجموعة من بصمات الأصابع حول قاعدة التمثال، وبالقرب من برج "نساء هوليود الأربع" الملاصق لتمثال مارلين مونرو.

Thief Takes Small Marilyn Monroe Statue From Hollywood Gazebo https://t.co/p72Vo4gaP8 pic.twitter.com/0syxc44TFt — BuzzzBry (@buzzzbry) June 19, 2019

ويضم البرج 4 تماثيل أحدهم لنجمة الإغراء مارلين مونرو، وثلاثة آخرين للممثلات دولوريس ديل ريو، و ودوروثي داندريدج، وماي ويست وآنا ماي وونغ.