"التحرش الجنسي" يجبر فنانة خليجية على الاعتزال

أعلنت فنانة خليجية شابة، اعتزالها الفن "من دون رجعة"، بسبب ما وصفته بالمواقف المتكررة من "التحرش الجنسي".

نشر موقع "الراي" الكويتي تصريحات للفنانة الكويتية الشابة، بيبي أحمد، تعلن فيها اعتزالها الفن من دون رجعة، بسبب تعرضها لمواقف متكررة وصفتها بـ"قلة الأدب" من جانب أحد الفنانين.

وقالت الفنانة الشابة: "أرفض التحرشات التي أتعرض لها كثيرا، لذلك قررت اعتزال الفن على الفور".

وتابعت "لم يدر في بالي على الإطلاق أن اتعرض لمواقف من هذا النوع، وكانت لدي الكثير من التطلعات والطموحات الفنية، لكن أحلامي كلها ذهبت أدراج الرياح".

ومضت "هناك ثلة من الفنانين يشوهون الوسط الفني بتصرفاتهم المبتذلة وغير المسؤولة".

وأشارت أحمد إلى أن "وضع الفن حاليا صار مقلوبا إلى حد أنه يتطلب علاجا عاجلا، كي يتخلص من آفاته الكثيرة التي تأتي من دخلاء عليه".

الكويتية بيبي احمد: اعتزلت الفن بسبب تحرشات ومواقف " قلة أدب"! https://t.co/kAWxNY5852 pic.twitter.com/TVHB5UCdzl — Basnews arabic (@basnewsar) June 18, 2019

واختتمت الفنانة الشابة قائلة "يحتاج الفن إلى من يعينه من أجل القيام برسالته المجتمعية".

بدأت بيبي مشوارها الفني بمسلسل "أنت عمري" من بطولة عبدالعزيز المسلم ونخبة كبيرة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية، ومن تأليف جابر البنا وجوهر الجويهل وإخراج أحمد دعيبس، ومسلسل "سكن الطالبات" تأليف عبير زكريا وإخراج حسين الحليبي.