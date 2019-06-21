بالفيديو... شقيقان سعوديان يصعدان قمة إيفرست بالزي الوطني

ووصل الشقيقان محمد وعثمان الشاهين الوصول إلى مخيم "البيس كامب" بجبال الهملايا، الذي يبعد نحو 5400 متر فوق سطح البحر، وقطعا المسار وهما يرتديان الزي الرسمي السعودي، بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ".

ونقلت الصحيفة عن محمد الشاهين من معسكر بيس كامب، قوله إنه قرر هو وشقيقه إكمال باقي الرحلة بالزي السعودي والتجول به، لتعريف العالم بالثقافة السعودية وشعبها المحبين للسلام والشعوب.

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شقيقان سعوديان يصعدان قمة جبل إيفرست وهما يرتديان الزي الوطني.|عبر: @rhaltbeshah pic.twitter.com/KV20TGGvhY — هاشتاق السعودية (@HashKSA) June 20, 2019

​وأضاف أنه التقى العديد من السكان المحليين في القرى على مسار الرحلة، وكثير من السياح من مختلف العالم، "وكان ارتداء الزي السعودي ملفتا للجميع ومرحبا به، وكثير منهم طلب أن يلتقط صورة معنا، والبعض الآخر طلب أن يلبس الغترة والعقال والتصور بها".

كما أشار الشاهين إلى أنه وصل وشقيقه للمخيم يوم الثلاثاء الماضي، بعد رحلة استغرقت 7 أيام، وبدأت رحلة العودة صباح اليوم الخميس.