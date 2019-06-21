بعد التأجيل... "سامسونغ" تستعد لطرح هاتفها الفريد

زفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، بشرى سارة، بشأن هاتفها الفريد القابل للطي، "غلاكسي فولد"، وذلك بعد تأجيل طرحه في الأسواق منذ شهر نيسان/ أبريل.

أعلن مدير تنفيذي من داخل الشركة، أنها أصبحت مستعدة لطرحه في الأسواق، وذلك بعد تمكنها من إصلاح كافة عيوبه، التي كانت سببا في تأجيل توافره للمستهلكين.

قال كيم سيونغ تشول، وهو نائب رئيس شركة "سامسونغ ديسبلاي"، في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء، إن هاتف "غلاكسي فولد" أصبح جاهزا للطرح في الأسواق، بعد أن تم حل معظم المشكلات الخاصة بشاشة عرضه، بحسب صحيفة " ذا كوريا هيرالد ".

ولكن لم تحدد "سامسونغ" موعدا محددا لطرح هاتف "غلاكسي فولد" خلال الفترة المقبلة.

وكانت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات قررت في شهر أبريل، أن تسحب جميع عينات الهاتف "غالكسي فولد" التي وزعتها على مراجعين لتجربتها بعد أن أرهقت الشركة صفعة تلقتها سمعتها بتأجيل موعد إطلاق أول هواتفها القابلة للطي.

وبدلا من تلقي الإشادات قبل إطلاق الهاتف، في 26 أبريل/ نيسان، بالولايات المتحدة، ابتليت الشركة الكورية الجنوبية برصد عيوب من قبل مراسلي صفحات التكنولوجيا تضمنت كسورا وانتفاخات ووميضا في الشاشات بعد يوم واحد فقط من استخدام العينات.

لكن الانتكاسة التي يتعرض لها الهاتف الجديد البالغ سعره 1980 دولارا أتفه من أن تقارن بأزمة انفجار بطاريات الهاتف "غالاكسي نوت 7 "عام 2016 التي دفعت الشركة إلى التراجع عن إطلاق هذا النوع.

قال محللون ومستثمرون إنه من المرجح أن تمثل مبيعات "غالكسي فولد" هذا العام أقل من نصف في المئة من إجمالي مبيعات "سامسونغ" السنوية، بحسب ما نقلته "رويترز".

وتخطط "سامسونغ" لبيع مليون جهاز "غالكسي فولد" هذا العام أي ما يعادل أقل من نصف في المئة من 291.3 مليون جهاز هاتف ذكي باعتها الشركة عام 2018.