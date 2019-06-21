السعودية تطلق تجربة جديدة في الهواء الطلق

أطلقت المملكة العربية السعودية تجربة جديدة في الهواء الطلق على شاطئ البحر.

بدأ موسم جدة في إطلاق تجربة سينمائية بعنوان "سينما البحر" تتيح للزوار والسياح متابعة أحدث الأفلام في الهواء الطلق على ضفاف البحر.

لخلق تجربة سينمائية رائعة؛ #موسم_جدة يُطلق #سينما_البحر ليتيح للزوار والسياح متابعة أحدث الأفلام في الهواء الطلق وعلى ضفاف البحر. pic.twitter.com/LHmTf2Vqnb — مشاريع السعودية (@SaudiProject) June 21, 2019

تأتي التجربة في إطار موسم جدة "ثقافة وبحر"، والتي تضم 7 مناطق مقسمة بين الفعاليات والمطاعم.

وثمن المشرف العام على موسم جدة، المهندس رائد أبوزنادة، المبادرة النوعية التي ستسهم بشكل كبير في إنعاش القطاع السياحي الوطني بشكل عام، وستدعم موسم جدة بشكل خاص.