عجائز موهوبات يستعرضن مهارتهن أمام قادة قمة العشرين (فيديو)

أصدرت فرقة راب يابانية قديمة مؤلفة من نساء في السيتينات من عمرهن الآن، مقطع موسيقي باللغة الإنجليزية للترحيب بقمة مجموعة العشرين التي تبدأ في مدينة أوساكا، اليابان، يوم الجمعة القادم.

ويظهر على مقطع الفيديو الذي تم نشره على "يوتوب"، نساء يرقصن في شوارع المدينة الذي ستعقد فيه قمة العشرين، وتغني النساء أن السكان المحليين هم "أطرف الناس في العالم".

وصور الفيديو الفكرة الشائعة عن هذه المدينة، حيث يتميز سكانها بذكائهم وثرثرتهم ووديتهم، كما قدمت النساء الحلوى في المقطع، ويعتقد أن السكان يحملونها معهم دائما.

وتمنت الفرقة أن تنشط الأغنية الجميع، خصوصا خلال كلماتها، هيا نتكلم! هيا نرقص! ها هي مدينة أوساكا الرائعة!

وتستضيف اليابان قمة العشرين لأول مرة في تاريخها وجاءت الأغنية تكريما لهذا الحدث الهام الذي سيستمر يومين.