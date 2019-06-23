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18:50 23 يونيو/ حزيران 2019
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    أسماء ممنوعة حول العالم... السعودية حظرت عبد الناصر وأمير وبسملة

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    بينما هناك أسماء مباح إطلاقها على حديثي الولادة في بعض الدول فإنها تواجه الحظر بقرار حكومي في دول أخرى وذلك لاعتبارات متعددة منها ما يتعلق بالحفاظ على التراث الوطني أو احتراما للأديان السماوي.

    وفي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، فقد طرحت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في عام 2014، قائمة تضم 50 اسمها محظورين في المملكة، وذلك "لتضاربها مع العادات الاجتماعية أو الدينية أو عدم لياقتها أو لأنها تعود لأسماء أجنبية"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

    بدر كامل على خلفية برج امباير ستيت في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 12 مارس/ آذار 2017
    © AP Photo / Julio Cortez
    منها "ناتق" و"بصان" و"عاذل"... هذه أسماء الشهور عند العرب في الجاهلية
    ومن أبرز هذه الأسماء: عبد الرسول وملكتينا ولوران ومملكة وسمو وعبد الناصر وسيتاف ويلين ولولاند وتبارك وعبد النبي وبسملة ومايا وليندا وجبريل وأمير وسمو ونبي وتيلاج وريلام وأليس وملاك.

    أسماء سخيفة

    تحظر دول إطلاق أسماء سخيفة وليست ذات معنى، مثل فرنسا التي تحظر استخدام اسم "فراولة"، فإذا رغبت في إطلاقه على مولودك الجديد، فيجب أن تسجله خارج أراضيها، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

    كذلك هناك أسماء محظورة خوفا من تعرض صاحبها للعنف أو التنمر، مثل أدولف هتلر في ألمانيا، ورامبو وباتمان في المكسيك و"Sexual Intercourse" (جماع جنسي) و"Smelly Head" (رأس ذو رائحة كريهة) في ماليزيا، وأسامة بن لادن في ألمانيا.

    أسماء مشاهير وحيوانات

    اسم الأمير وليام محظور في فرنسا، وإلفيس في السويد وريهانا في البرتغال.

    ولأن ماليزيا تعتبر أن إطلاق أسماء حيوانات على أشخاص "أمر مهين للغاية"، فإنها تحظر أسماء "دب" و"ثعبان".

    الأسماء "المحايدة بين الجنسين"

    تحظر ألمانيا والدنمارك الأسماء المحايدة بين الجنسين، وهي التي يجوز إطلاقها سواء على ذكر أو أنثى، وهي: تايلور وجوردان وأشلي ومورغان.

    العلامات التجارية

    كذلك هناك أسماء لعلامات تجارية شهيرة محظور إطلاقها في عدد من دول العالم، وهي "فيسبوك" في المكسيك و"أيكيا" في السويد و"مرسيدس" في سويسرا و"نوتيلا" و"ميني كوبر" في فرنسا و"شانيل" في سويسرا.

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    الكلمات الدلالية:
    مواليد, أسماء, مرسيدس, فيسبوك, إلفيس بريسلي, ريهانا, جمال عبد الناصر, باتمان, أدولف هتلر, السعودية, البرتغال, المكسيك, السويد, فرنسا
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