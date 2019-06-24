سمعة المملكة... ضجة في السعودية بسبب تغريدة ناصر القصبي ضد مجلس الشورى

تعرض الممثل السعودي، ناصر القصبي، لانتقادات واسعة من جانب متابعيه، بسبب هجومه على مجلس الشورى السعودي.

وكان القصبي قد هاجم مجلس الشورى، أمس الأحد، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر"، اعتراضا منه على تصويت المجلس اليوم الاثنين على توصية تطالب بتشديد الرقابة على الأعمال الفنية المرئية والمسموعة، لمنع الأعمال الهابطة أو التي تسيء لسمعة المملكة والمجتمع.

ووصف ناصر القصبي، بطل مسلسل "العاصوف" (تشديد الرقابة.. أعمال هابطة.. سمعة المملكة) بأنه "تسلط غير مفهوم وغير مقبول"، رافضا وجود رقابة على الأعمال الفنية المعروضة في المملكة.

نقطة نظام.



…… تشديد الرقابه.. أعمال هابطه.. سمعة المملكه ……

هذا تسلط غير مفهوم و غير مقبول



لا حنا و لا ذا المجلس https://t.co/6yXjv9bQeZ — ناصر القصبي (@algassabinasser) June 23, 2019

​وشن العديد من متابعي ناصر القصبي، هجوما عليه، إذ طالبه البعض باحترام المجتمع السعودي وخياراته وكذلك قرارات مجلس الشورى، فيما أشار البعض إلى أن أعماله الفنية هابطة، وسخروا منه، بصور له من أحد أعماله الفنية وهو متنكر في صورة امرأة.

كما رأى بعض المغردين أنه لا يجوز لناصر القصبي أن ينتقد مجلس الشورى السعودي، بعد دفاعه في تصريح سابق عن الشخص الملحد، وذلك "لأنه يبحث عن إيمان وحقيقة".

وغرد مغرد لناصر القصبي: "اللي على رأسه بطحاء يتحسسها. نعم الكل يرفض الأعمال الهابطة والأفكار العلمانية".

اللي على رأسه بطحاء يتحسسها.

نعم الكل يرفض الاعمال الهابطه والأفكار العلمانيه. — عبدالعزيز المرشدي (@azizAlmurshadi) June 23, 2019

​وكتب مغرد آخر للقصبي: "أنت تقول "أحترم الملحد وإيمانه أعظم من إيماني"، ولذلك عليك أنت تحترم المجتمع السعودي كاملا وتحترم خياراته وسمعته وتحترم قرارات المجلس وخلّك بالتمثيل والصرقعه ومالك ومال الأمور اللي أكبر منك".

انت تقول احترم المحلد وايمانه اعظم من إيماني ، ولذلك عليك أنت تحترم المجتمع السعودي كامل وتحترم خياراته وسمعته وتحترم قرارات المجلس وخلّك بالتمثيل والصرقعه ومالك ومال الامور اللي أكبر منك pic.twitter.com/0KetcU9CBc — الشيخ حفتر (وطنجي) (@F_H_D19) June 24, 2019

​وسخر حساب على "تويتر" من ناصر القصبي، بنشره صورا له وهو متنكر في صورة امرأة، وكتب معها: "أعمالك الهابطة يا ناصر القصبي أصبحت تضر بسمعة المملكة، ووصل الموضوع لمجلس الشورى لإيقافها، وعساك تعقل".

أعمالك الهابطة يا(ناصر القصبي) أصبحت تضر بسمعة المملكة ، ووصل الموضوع لمجلس الشورى لإيقافها ، وعساك تعقل 👇 pic.twitter.com/QPT2wKTfcm — قناة بحار (@B7_AR) June 24, 2019

​وغرد الناشط الاجتماعي والإعلامي السعودي، مشعل الزاهد، عبر حسابه الموثق على "تويتر": "كنت تقول أحترم الملحد لأنه يبحث عن إيمان وحقيقة، وأقول لك احترم المجتمع السعودي الذي أنا منهم لأننا ندافع عن بلادنا وتاريخنا وعقيدتنا التي يحاول البعض التشويه والإساءة ولن نسمح لكائنا من كان أن يسيء للمملكة وشعبها".

كنت تقول احترم الملحد لأنه يبحث عن إيمان

وحقيقة ،، وأقول لك احترم المجتمع السعودي

الذي أنا منهم لأننا ندافع عن بلادنا وتاريخنا

وعقيدتنا التي يحاول البعض التشويه والإساءة

ولن نسمح لكائناً من كان أن يسيء للمملكة وشعبها — مشعل الزاهد (@mishal_alzahed) June 24, 2019

وغرد مغرد آخر لناصر القصبي "يجب تشديد الرقابة على كل عمل فني وخاصة أعمالك القذرة فمثل هذي المناظر المقززة والخادشة للحياء تشويه للمجتمع السعودي".

يجب تشديد الرقابة على كل عمل فني وخاصة اعمالك القذرة فمثل هذي المناظر المقززة والخادشة للحياء تشويه للمجتمع السعودي pic.twitter.com/nOVPPsD48r — فايز الزهراني (@fof6555) June 24, 2019

​وكتب حساب آخر لناصر القصبي: "مازلت على فكرك القديم أن الشعب يضحك وخلاص الناس تغيرت الصغار أصبحوا كبار ومعهم شهادات علمية يعني الجيل الحالي يفهم الغث والسمين يعرف الجيد والسيئ نعم يجب المراقبة والمنع فليس من الجميل الدولة في طريق نهضوي وانفتاح كبير وتطور ولا زال الفن على وضعه السابق".

مازلت على فكرك القديم أن الشعب يضحك وخلاص الناس تغيرت الصغار أصبحوا كبار ومعهم شهادات علمية يعني الجيل الحالي يفهم الغث والسمين يعرف الجيد والسئ نعم يجب المراقبة والمنع فليس من الجميل الدولة في طريق نهضوي وانفتاح كبير وتطور ولا زال الفن على وضعه السابق — F.Salih (@Fahed660) June 24, 2019

​يشار إلى أن أحدث مسلسلات ناصر القصبي "العاصوف"، أثار جدلا منذ بدء عرض موسمه الأول في شهر رمضان 2018، بسبب تناوله في أحداثه لموضوعات جريئة داخل المجتمع السعودي، منها الزنا واللقيط.

وكان القصبي قد أثار جدلا العام الماضي، عندما صرح في برنامج "مجموعة إنسان": "الملحد أحترمه لأنه أفضل مني، وإيمانه أقوى مني، أنا ولدت مسلم وخلاص، الملحد يستحق الاحترام لأنه يبحث عن الحقيقة أما نحن فلا نبحث عنها لأنها موجودة لدينا".

وأضاف: "الله يحبه أكثر منا جميعا، لأنه يبحث عن الحقيقة، فهو عند الله أفضل منا وأقوى إيمانا".