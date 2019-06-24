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17:41 24 يونيو/ حزيران 2019
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    ناصر القصبي

    سمعة المملكة... ضجة في السعودية بسبب تغريدة ناصر القصبي ضد مجلس الشورى

    © AFP 2019 / HO / MIDDLE EAST BROADCASTING CENTER
    منوعات
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    تعرض الممثل السعودي، ناصر القصبي، لانتقادات واسعة من جانب متابعيه، بسبب هجومه على مجلس الشورى السعودي.

    وكان القصبي قد هاجم مجلس الشورى، أمس الأحد، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر"، اعتراضا منه على تصويت المجلس اليوم الاثنين على توصية تطالب بتشديد الرقابة على الأعمال الفنية المرئية والمسموعة، لمنع الأعمال الهابطة أو التي تسيء لسمعة المملكة والمجتمع.

    ووصف ناصر القصبي، بطل مسلسل "العاصوف" (تشديد الرقابة.. أعمال هابطة.. سمعة المملكة) بأنه "تسلط غير مفهوم وغير مقبول"، رافضا وجود رقابة على الأعمال الفنية المعروضة في المملكة.

    ​وشن العديد من متابعي ناصر القصبي، هجوما عليه، إذ طالبه البعض باحترام المجتمع السعودي وخياراته وكذلك قرارات مجلس الشورى، فيما أشار البعض إلى أن أعماله الفنية هابطة، وسخروا منه، بصور له من أحد أعماله الفنية وهو متنكر في صورة امرأة.

    كما رأى بعض المغردين أنه لا يجوز لناصر القصبي أن ينتقد مجلس الشورى السعودي، بعد دفاعه في تصريح سابق عن الشخص الملحد، وذلك "لأنه يبحث عن إيمان وحقيقة".

    وغرد مغرد لناصر القصبي: "اللي على رأسه بطحاء يتحسسها. نعم الكل يرفض الأعمال الهابطة والأفكار العلمانية".

    ​وكتب مغرد آخر للقصبي: "أنت تقول "أحترم الملحد وإيمانه أعظم من إيماني"، ولذلك عليك أنت تحترم المجتمع السعودي كاملا وتحترم خياراته وسمعته وتحترم قرارات المجلس وخلّك بالتمثيل والصرقعه ومالك ومال الأمور اللي أكبر منك".

    ​وسخر حساب على "تويتر" من ناصر القصبي، بنشره صورا له وهو متنكر في صورة امرأة، وكتب معها: "أعمالك الهابطة يا ناصر القصبي أصبحت تضر بسمعة المملكة، ووصل الموضوع لمجلس الشورى لإيقافها، وعساك تعقل".

    ​وغرد الناشط الاجتماعي والإعلامي السعودي، مشعل الزاهد، عبر حسابه الموثق على "تويتر": "كنت تقول أحترم الملحد لأنه يبحث عن إيمان وحقيقة، وأقول لك احترم المجتمع السعودي الذي أنا منهم لأننا ندافع عن بلادنا وتاريخنا وعقيدتنا التي يحاول البعض التشويه والإساءة ولن نسمح لكائنا من كان أن يسيء للمملكة وشعبها".

    وغرد مغرد آخر لناصر القصبي "يجب تشديد الرقابة على كل عمل فني وخاصة أعمالك القذرة فمثل هذي المناظر المقززة والخادشة للحياء تشويه للمجتمع السعودي".

    ​وكتب حساب آخر لناصر القصبي: "مازلت على فكرك القديم أن الشعب يضحك وخلاص الناس تغيرت الصغار أصبحوا كبار ومعهم شهادات علمية يعني الجيل الحالي يفهم الغث والسمين يعرف الجيد والسيئ نعم يجب المراقبة والمنع فليس من الجميل الدولة في طريق نهضوي وانفتاح كبير وتطور ولا زال الفن على وضعه السابق".

    ​يشار إلى أن أحدث مسلسلات ناصر القصبي "العاصوف"، أثار جدلا منذ بدء عرض موسمه الأول في شهر رمضان 2018، بسبب تناوله في أحداثه لموضوعات جريئة داخل المجتمع السعودي، منها الزنا واللقيط.

    وكان القصبي قد أثار جدلا العام الماضي، عندما صرح في برنامج "مجموعة إنسان": "الملحد أحترمه لأنه أفضل مني، وإيمانه أقوى مني، أنا ولدت مسلم وخلاص، الملحد يستحق الاحترام لأنه يبحث عن الحقيقة أما نحن فلا نبحث عنها لأنها موجودة لدينا".

    وأضاف: "الله يحبه أكثر منا جميعا، لأنه يبحث عن الحقيقة، فهو عند الله أفضل منا وأقوى إيمانا".

    انظر أيضا:

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