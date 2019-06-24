بالفيديو والصور... اختراع عباءة تجعلك تختفي مثل هاري بوتر

استوحت إحدى شركات الفيديو جيم أحدث ألعابها من عالم السحرة "هوغوورتس"، وهي عبارة عن عباءة غير مرئية تتيح لعشاق بوتر أن يختفوا تحتها.

اللعبة عبارة عن تطيبق على الهواتف المحمولة، ويتم التقاط الصور والفيديوهات من خلاله، في الوقت الذي يرتدي فيه الطفل عباءة خضراء تجعله غير مرئي، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

Wow! Stuff unveils the Harry Potter Invisibility Cloak https://t.co/u973LbKdGP pic.twitter.com/Ob5OHtMioi — Elite Collectors Network (@EliteCollectors) June 19, 2019

​ويكمن سر اللعبة في التصميم الداخلي للعباءة المصنوعة من القماش، والتي تعمل على غرار تقنية "الشاشة الخضراء" المشهورة والمستخدمة في إنتاج الأفلام والتلفزيون.

Harry Potter Invisibility Cloak materializes for preorder July 1 — CNET https://t.co/0EkMKn4Pge pic.twitter.com/HPIXEU1hM5 — Zyite.com (@zyiteblog) June 23, 2019

​يلتقط التطبيق اللون الأخضر من العباءة ويجعله غير مرئي عند مشاهدته عبر الجهاز.

ويمكن أيضا إضافة خلفية إلى الصور الملتطقة، ولكن لم يتم تطبيقها الآن، ومن المقرر أن يتم عرض العباءة للبيع في أستراليا في 1 يوليو/ تموز المقبل.

Harry Potter interactive Invisibility Cloak preview at King's Cross station this week, plus international release dates details https://t.co/yUMhmxSKOR pic.twitter.com/6evrOo7S9b — SnitchSeeker.com (@SnitchSeeker) June 21, 2019

​وقال مصمم اللعبة مارك غاسون: "نحن في الواقع نستخدم تقنية الشاشة الخضراء لإخفاء شيء ما، بدلا من إظهار شيء غير موجود".

وتابع: "ما يفعله الجهاز الذكي هو البحث عن الجانب الأخضر من العباءة، ويستخدم التطبيق وظيفة تسمح له بإسقاط المشهد كما لو كانت العباءة غير موجودة ويعطيك إحساسا أنك مختفي".