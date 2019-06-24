بالفيديو والصور... اختراع عباءة تجعلك تختفي مثل هاري بوتر

اللعبة عبارة عن تطيبق على الهواتف المحمولة، ويتم التقاط الصور والفيديوهات من خلاله، في الوقت الذي يرتدي فيه الطفل عباءة خضراء تجعله غير مرئي، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.
Wow! Stuff unveils the Harry Potter Invisibility Cloak https://t.co/u973LbKdGP pic.twitter.com/Ob5OHtMioi— Elite Collectors Network (@EliteCollectors) June 19, 2019
ويكمن سر اللعبة في التصميم الداخلي للعباءة المصنوعة من القماش، والتي تعمل على غرار تقنية "الشاشة الخضراء" المشهورة والمستخدمة في إنتاج الأفلام والتلفزيون.
Harry Potter Invisibility Cloak materializes for preorder July 1 — CNET https://t.co/0EkMKn4Pge pic.twitter.com/HPIXEU1hM5— Zyite.com (@zyiteblog) June 23, 2019
يلتقط التطبيق اللون الأخضر من العباءة ويجعله غير مرئي عند مشاهدته عبر الجهاز.
ويمكن أيضا إضافة خلفية إلى الصور الملتطقة، ولكن لم يتم تطبيقها الآن، ومن المقرر أن يتم عرض العباءة للبيع في أستراليا في 1 يوليو/ تموز المقبل.
Harry Potter interactive Invisibility Cloak preview at King's Cross station this week, plus international release dates details https://t.co/yUMhmxSKOR pic.twitter.com/6evrOo7S9b— SnitchSeeker.com (@SnitchSeeker) June 21, 2019
وقال مصمم اللعبة مارك غاسون: "نحن في الواقع نستخدم تقنية الشاشة الخضراء لإخفاء شيء ما، بدلا من إظهار شيء غير موجود".
وتابع: "ما يفعله الجهاز الذكي هو البحث عن الجانب الأخضر من العباءة، ويستخدم التطبيق وظيفة تسمح له بإسقاط المشهد كما لو كانت العباءة غير موجودة ويعطيك إحساسا أنك مختفي".
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