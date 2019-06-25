نبأ يلهب حماس السعوديين... المملكة تشهد حدثا لأول مرة في تاريخها

تفاعل العديد من السعوديين بمزيد من الحماس مع نبأ عن حدث لأول مرة في تاريخ المملكة، الخميس المقبل.

وأعلن "موسم جدة" من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إحياء الفريق الغنائي العالمي طباك ستريت بويز، لأول حفلاته في المملكة العربية السعودية، وذلك في يوم 27 يونيو/حزيران الجاري.

واكتسب الفريق شهرته في تسعينيات القرن الماضي، وسيكون حفلهم ضمن جولتهم الغنائية العالمية الحالية، والذي سيقدمون فيه أغنيات ألبومهم الجديد "دي إن إيه"، بالإضافة إلى أشهر أغانيهم الكلاسيكية.

وعبر العديد من السعوديين من جمهور ومحبي "باك ستريت بويز"، عبر حساباتهم على "تويتر"، عن حماسهم الشديد للقاء فريقهم الغنائي المفضل، ورحبوا بقدومهم إلى المملكة.

@backstreetboys I can't believe it.. I love you guys since I was a child, finally my dream will come true, welcome to Saudi Arabia❤#BackstreetBoys pic.twitter.com/QN0XgGe8ag — جميله عادل السليمان ⚖ (@Joj_A_Sul) June 22, 2019

وسيكون حفل "باك ستريت بويز" ضمن "موسم جدة"، الذي بدأ في 8 يونيو وينتهي في 18 يوليو/تموز المقبل.

وأشهر أغنيات فريق "باك ستريت بويز"، I Swear وEverybody وLarger Than Life.