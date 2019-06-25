رغم العقوبات والحظر... رقم قياسي غير مسبوق تعلنه "هواوي"

على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها حاليا، أعلنت شركة "هواوي" الصينية عن تحقيقها رقم "غير مسبوق" في تاريخها.

وأعلنت "هواوي"، الأسبوع الماضي، عن نجاحها في شحن 100 مليون هاتف ذكي من إنتاجها في 30 مايو/أيار، لتتجازز بذلك 49 يوما عما سجلت في 18 يوليو/تموز 2018.

وبحسب موقع " زد نت " التكنولوجي، فإن شركة "شاومي" الصينية لم تتمكن من شحن 100 مليون جهاز إلا في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ووفقا لنتائج الربع المالي الأول من العام الحالي 2019، فقد حققت "هواوي" زيادة في عوائدها بلغت 198 مليار يوان صيني (30 مليار دولار) وهو ما حققته عندما بلغ عدد الهواتف الذكية التي شحنتها 58 مليون جهاز.

وكان مؤسس شركة "هواوي" ومديرها التنفيذي، رين جينغفي، توقع الأسبوع الماضي في شينجن بإقليم غواندونغ الصيني، أن تنخفض إيرادات الشركة خلال العامين المقبلين بنحو 30 مليار دولار، بسبب الحظر الأمريكي.

وقال رين: "خلال العامين المقبلين، أعتقد أننا سنخفض طاقتنا وإيراداتنا بنحو 30 مليار دولار مقارنة بالتوقعات".

ولكن أوضح رين أن إيرادات العام الحالي ستكون حوالي 100 مليار دولار.

وكانت شركة "هواوي" أعلنت عن إيراداتها الإجمالية لعام 2018، مشيرة إلى أنها تصل إلى 721 مليار يوان، منها 349 مليار يوان من أعمالها الاستهلاكية، بزيادة 45٪ على أساس سنوي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة قامت بتنفيذ أمر يحد من علاقات "هواوي" بشركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل "غوغل" و"إنتل" و"مايكروسوفت".

وأثارت هذه الإجراءات قلقا كبيرا لدى المستخدمين بشأن عدم تمكن أجهزة "هواوي" بعد تنفيذها من تلقي تحديثات "أندرويد"، وبالتالي فقدان إمكانية الوصول إلى التطبيقات المتوفرة في متجر "غوغل بلاي".