"آبل" توفر نسخة تجريبية لنظام تشغيل "آي أو إس 13" قبل طرحه... هذه خطوات تثبيتها

إذا كنت ممن لن يستطيعوا الانتظار حتى شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وهو الموعد الرسمي لطرح نظام تشغيل "آي أو إس 13" رسميا، فقد طرحت شركة "آبل" الأمريكية نسخة تجريبية منه لكل مستخدميها.

وتضم "النسخة التجريبية العامة" من "آي أو إس 13" أحدث حيل وتحسينات "آبل"، كما أنها تأتي بمجموعة ثرية من المزايا الجديدة، ومن أبرزها ميزة "Dark Mode" (النمط المظلم) التي طال انتظارها، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

لكن يستلزم من أجل تحميل إصدار "آي أو إس 13" ترقية نظام التشغيل الحالي في جهازك، قبل أن يتاح لك تجربتها، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا) التسجيل في برنامج "أبل بيتا سوفتوير"

يتوجب عليك الانضمام أولا إلى برنامج "آي أو إس بيتا" كي تتمكن من استخدامها، وللقيام بذلك توجه إلى موقع "آبل" "بيتا سوفتوير بروغرام"، وانقر على زر "تسجيل" كي تنضم إلى البرنامج.

ثانيا) النسخ الاحتياطي للأجهزة

ينصح بالقيام بالنسخ الاحتياطي لمحتويات جهازك قبل تركيب أي تحديث، ويزداد الأمر أهمية عندما يتعلق بالبرامج التجريبية، وقيامك بهذه الخطوة يضمن لك استعادة جهازك وضعه الأصلي وإلغاء تثبيت "نسخة بيتا" إذا حدث شيء خاطئ.

ثالثا) تثبيت إصدار "آي أو إس 13 بيتا" التجريبي

أسهل طريقة لتحميل "آي أو إس 13" على جهازك هي تحميلها عبر الهواء (over the air)، وذلك باتباع الخطوات التالية: