"آبل" توفر نسخة تجريبية لنظام تشغيل "آي أو إس 13" قبل طرحه... هذه خطوات تثبيتها

وتضم "النسخة التجريبية العامة" من "آي أو إس 13" أحدث حيل وتحسينات "آبل"، كما أنها تأتي بمجموعة ثرية من المزايا الجديدة، ومن أبرزها ميزة "Dark Mode" (النمط المظلم) التي طال انتظارها، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
أولا) التسجيل في برنامج "أبل بيتا سوفتوير"
يتوجب عليك الانضمام أولا إلى برنامج "آي أو إس بيتا" كي تتمكن من استخدامها، وللقيام بذلك توجه إلى موقع "آبل" "بيتا سوفتوير بروغرام"، وانقر على زر "تسجيل" كي تنضم إلى البرنامج.
ثانيا) النسخ الاحتياطي للأجهزة
ينصح بالقيام بالنسخ الاحتياطي لمحتويات جهازك قبل تركيب أي تحديث، ويزداد الأمر أهمية عندما يتعلق بالبرامج التجريبية، وقيامك بهذه الخطوة يضمن لك استعادة جهازك وضعه الأصلي وإلغاء تثبيت "نسخة بيتا" إذا حدث شيء خاطئ.
Installed iOS 13 Public Beta— Silzee (@SilzeeJailbreak) June 25, 2019
So far no issues 😀😀#Apple #iOS13publicbeta pic.twitter.com/UiIv4XDyBa
ثالثا) تثبيت إصدار "آي أو إس 13 بيتا" التجريبي
أسهل طريقة لتحميل "آي أو إس 13" على جهازك هي تحميلها عبر الهواء (over the air)، وذلك باتباع الخطوات التالية:
— توجه إلى "الإعدادات" ثم "عام" ثم "تحديث البرامج"
— سيبحث جهازك عن تحديثات ويعلمك بوجود "آي أو إس 13"، انقر على تحميل وتثبيت.
— تستغرق عملية التحديث وقتا، ولن تتمكن في الأثناء من استخدام جهازك، فإذا كان أسهل لك يمكنك النقر على "التثبيت ليلا" أو "ذكرني لاحقا" لتأجيل عملية التحديث حتى وقت ملائم أكثر.
وتدعم الأجهزة التالية إصدار "آي أو إس 13": آيبود تاتش (الجيل السابع) وآيفون إس إي وآيفون 6 إس و6 إس بلس وآيفون 7 و7 بلس وآيفون 8 و8 بلس وآيفون إكس وآيفون إكس آر وآيفون إكس إس وإكس إس ماكس.
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