"عرض عسكري" وطائرة درون في زفاف ملكة جمال لبنان (فيديو)

طغت على حفل زفاف ملكة جمال لبنان لعام 2013، كارن غراوي، السبت الماضي، الأجواء العسكرية.

واحتفلت "غراوي" بزواجها من الملازم أول جاد وهبة، نجل العميد أحمد وهبة، في زفاف ضخم، شهد عرضا عسكرية، وتحليق طائرة تحكم عن بعد "درون" من فوقه لتصوير أحداثه.

احتفل نجل العميد احمد وهبة الملازم اول جاد وهبة بزفافه من المهندسة كارن غراوي ملكة جمال لبنان 2013 الف مبروك pic.twitter.com/IxLPNNoNDr — Sali Wehbe2015@gmail.com (@SWehbe2015) June 23, 2019

وتألقت كارن غراوي في حفل الزفاف بفستان صمم لها خصيصا من قبل دار الأزياء اللبنانية "Aden Fashion".

أما عريسها، فحرص على ارتداء الزي العسكري، إلى جانب أصدقائه في السلك.

وكانت كارن غراوي أعلنت خطوبتهما قبل عامين، ونشرت مجموعة صور من الخطوبة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تغيب عن نشاطها على الصفحة.