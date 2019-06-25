2.4 مليون جنيه استرليني....تكلفة إعادة تجهير منزل الأمير هاري وزوجته ميغان

ونشرت "رويترز" بأن المبلغ الذي أخذ من المخصص السنوي للعائلة المالكة غطى تكلفة تحويل كوخ فروجمور إلى مسكن واحد، فيما تحمل دوق ودوقة ساسكس نفقات التجهيزات والمفروشات.

وقال الأمين المالي للعائلة الحاكمة، مايكل ستيفنس: "لم يخضع العقار للعمل منذ عدة سنوات، وجرى تخصيص المبلغ بالفعل للتجديد من أجل المحافظة على حالة القصور الملكية المشغولة".

كما أضاف أن الأشغال تمثلت في استبدال البينة التحتية القديمة لضمان مستقبل طويل الأجل للعقار.

وبعد انتهاء الأشغال بالكوخ الواقع في فنان مبنى قلعة وندسور والذي يعود للقرن التاسع عشر أصبح مقرا رسميا لإقامة الأمير هاري وزوجته ميغان.

يذكر أن المبنى جرى تحويله، في وقت سابق، إلى خمسة مساكن منفصلة قبل أن يقرر مسؤولون ملكيون، بمن فيهم الملكة إليزابيت، تجديده قبل الموافقة على جعله مقرا لإقامة الأمير هاري.