حرارة الشرق الأوسط تجتاح المدن الفرنسية (فيديو)

فبحسب جريدة، لوباريزيان، الفرنسية، فإن مصالح الأرصاد الجوية تتوقع وصول درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية جنوب شرقي البلاد ابتداء من يوم الخميس، والتي تعد أعلى درجات الحرارة منذ شهر آب/ أغسطس عام 2003.

وفي ظل الاستعدادات التي تقوم بها السلطات الفرنسية للتقليل من تأثير دراجات الحرارة ،جذبت صور القمر الإصطناعي لموجة الحر ليوم الخميس 27 يونيو المقبل انتباه متصفحي الإنترنت، والتي أتت على شكل جمجمة وعظمتين متقاطعتين.

A gauche carte des températures à 1500m prévues par GFS. A droite le cri de Munch.

Jamais vu ça en 15 que je regarde des cartes météo #canicule pic.twitter.com/RIJTXiCUh1 — Ruben H (@korben_meteo) 20 июня 2019 г.

الصورة لاقت رواجا كبيرا بعد أن نشرها، روبرت هولان، دكتور في الأرصاد الجوية في جامعة باريس ساكلاي، على حسابه بتويتر، وخاصة بعدما وضع مقارنة بين خريطة لموجة الحر التي تشهدها فرنسا مع اللوحة الشهيرة "دير شري" (الصراخ) للرسام النرويجي، إدوارد مونش.

Le record absolu national historique de chaleur en France (44.1°C, 12 août 2003) pourrait être battu d'ici vendredi, notamment dans la basse vallée du Rhône où plusieurs modèles suggèrent des Tmax > 44°C (ici le modèle ICON), cohérent avec des T° à 850hPa de 27-28°C. #canicule pic.twitter.com/it05gEUP2f — Etienne Kapikian (@EKMeteo) 24 июня 2019 г.

هذا واتخذت السلطات الفرنسية إجراءات وقائية استعدادا لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة التي بدأت منذ يوم أمس الإثنين. هذا وتشمل هذه الإجراءات فتح الحدائق العامة والمسابح والمتاحف ومقرات البلديات لكي يتمكن السكان من اللجوء إليها. كما أصدرت تعليمات للروضات الأطفال على تخصيص أوقات للعب بالمياه، فيما يقوم متطوعون بالاتصال بكبار السن للاطمئنان على صحتهم.