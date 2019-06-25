مشاهدات خيالية لأغنية سعد لمجرد (فيديو)

حقق فيديو كليب جديد للمطرب المغربي، سعد لمجرد، يحمل عنوان "نجيبك.. نجيبك" نسبة مشاهدة مرتفعة بعد أيام من عرضه.

ووصل عدد مشاهدي الأغنية إلى 8 ملايين مشاهدة في غضون أسبوع واحد فقط من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

رغم أن الأغنية حصلت على مشاهدة 6 ملايين في يوم واحد إلى أنها في العموم لم تبلغ نفس رواج الأغاني السابقة على غرار أغنية " أنت بغية واحد" " أنت معلم" وغيرها.

أرجع بعض المشاهدين السبب في ذلك، إلى أن الأغنية تم تسجيلها منذ 5 أعوام تقريباً، أي أنها أصبحت قديمة، وهي التي كان من المفترض أن يتم طرحها بعد نجاح أغنيته الشهيرة "إنتِ باغية واحد".

من ناحية أخرى، واجهت الأغنية الجديدة بعض التعليقات السلبية من قبل رواد السوشيال ميديا فور طرحها حيث ذكر البعض أن توزيعها قديم ولا يتناسب مع "ستايل" لمجرد خلال الفترة الأخيرة.