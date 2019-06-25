منزل ذكي يتحرك وفقا لإضاءة الشمس (فيديو- صور)

ويتميز المنزل بتصميم رائع ويحتوي على ترس متحرك يجعل غرفة المعيشة تتحرك وفقًا للضوء والظل.

ووفقا التقرير الصادر عن المنزل، فهو يعتبر منزل ذكي ينظم كمية الضوء في المساحات المجاورة له بحسب وقت السنة ففي الصيف وفر المنزل الظل المطلوب، وفي فصل الشتاء يسمح بدخول مزيد من أشعة الشمس إلى المنزل، كما نقل موقع "فاست كومباني".

Moving terrace follows the sun at Robert Konieczny's Quadrant House: https://t.co/ntaJaDTDId pic.twitter.com/VcxE1ff8Gb — Dezeen (@dezeen) May 21, 2019

يوجد بالقرب من المنزل سكة تشبه السكة الحديدية يستخدمها الترس لتحريك المنزل أوتوماتيكيا وبه العديد من مستشعرات الأمان ويتحرك المنزل بحركة سلسلة وتتناسب مع حركة الشمس في السماء، كما يمكن تحريك المنزل يدويا أيضا ويضم ستائر قابلة للتعديل تلقائيا.